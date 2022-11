Decreto anti-rave, Silb Confcommercio è d'accordo: «Feste abusive provocano danni»

Il governo guidato dalla presidente Giorgia Meloni è al centro delle polemiche già dai suoi primi provvedimenti. Il reintegro dei medici non vaccinati contro il coronavirus e il cosiddetto "decreto anti-rave" sono stati subito oggetto di critiche. Ma anche di apprezzamenti. In particolare, per il provvedimento contro i rave party sono stati espressi appoggio e condivisione da parte del Silb, il sindacato dei locali da ballo di Confcommercio. Il presidente nazionale del Silb Maurizio Pasca ha inviato una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per comunicare il proprio apprezzamento per la stretta ai rave party. Apprezzamento che è stato espresso anche a livello locale da Paolo Artelio, presidente del Silb di Verona e del Veneto: «Sono anni che chiediamo un giro di vite per gli eventi e le feste abusive per cui accogliamo con favore la norma sui rave party. Il nostro settore da tempo auspica provvedimenti nei confronti di persone senza scrupoli che organizzano incontri clandestini, dove musica, ballo, alcol e droga la fanno da padrone, senza tener conto minimamente di fattori quali igiene, salute e soprattutto sicurezza dei giovani».

Con il suo commentato, Artelio non vuole comunque entrare nell'acceso dibattito politico scatenato dalla stesura e dall'approvazione del decreto da parte del governo. Un dibattito che ha messo in luce i limiti della norma anti-rave ma anche la volontà della presidente Meloni di non voler fare passi indietro, come riportato da Nadia Palazzolo su Today. La premier si è detta fiera della norma, ed il Silb è dalla sua parte. «In Italia sono migliaia le feste che non rispettano le regole e sono organizzate in luoghi che non hanno le condizioni in grado di assicurare ai ragazzi la tranquillità necessaria - ha spiegato Artelio - Questi fenomeni provocano danni sociali ed economici ingenti, oltretutto in un momento in cui le nostre attività stanno cercando di rialzare la testa dopo i lunghi mesi di chiusura totale causa pandemia. Da anni proponiano azioni di sensibilizzazione sul tema della legalità, cercando un dialogo con le istituzioni che spesso è mancato. Auspichiamo quindi che la linea governativa venga portata avanti e declinata su tutto il territorio nazionale per restituire dignità al nostro lavoro».