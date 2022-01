Trovati dalla Regione altri 2,2 milioni per incrementare la sicurezza stradale

Dopo gli 11 milioni stanziati a fine novembre, la Regione Veneto ha destinato altri 2,2 milioni di euro per interventi volti ad incrementare la sicurezza stradale, sia nei centri abitati che in ambito extraurbano. Il provvedimento è stato approvato ieri, 18 gennaio, dalla giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore ad infrastrutture e trasporti Elisa De Berti.

I contributi sono stati destinati a mobilità e sicurezza stradale lungo la rete viaria comunale, con lo scopo di migliorare e ammodernare le strutture già esistenti. Strutture funzionali a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica.

«Con questa ulteriore dotazione arriviamo al completamento della graduatoria approvata lo scorso novembre e relativa al bando 2021, finanziando altri 32 Comuni - ha spiegato la vicepresidente De Berti - In totale, grazie a questo bando abbiamo sovvenzionato 153 interventi su tutto il territorio regionale con complessivi 9,25 milioni di euro. Risorse che hanno attivato il cofinanziamento da parte dei comuni, costituendo un volano per ben 13,6 milioni di euro. Si conferma quindi come il tema della sicurezza stradale continui ad essere una delle priorità della Regione. In particolare, la relazione tra gli interventi di ammodernamento delle strutture esistenti e l’ambiente, la cultura ed il turismo rappresentano un elemento particolarmente significativo, da cui si potrà trarre indubbiamente vantaggio in futuro, in particolare in relazione a tematiche quali sostenibilità e politiche di sviluppo green».

Nella tabella, gli interventi che saranno finanziati nel Veronese grazie al provvedimento di ieri