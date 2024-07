Sicurezza stradale, prevenzione di melanoma e arbovirosi: le campagne della Regione Veneto per l'estate

Tre campagne con un unico filo conduttore per affrontare questo periodo dell’anno in sicurezza, senza correre rischi, privilegiando il nostro benessere, seguendo l’invito di "prendersi una pausa". Fermarsi, per riflettere e ricordarci di fare la scelta giusta per la nostra salute con azioni semplici ma efficaci per vivere un’estate sicura. La Regione del Veneto, all’insegna di Vivo bene, campagna di comunicazione rivolta alla popolazione, incardinata nel Piano Regionale Prevenzione del Veneto, per la diffusione di messaggi di salute, promuove l’estate in sicurezza.

Alla conferenza stampa di presentazione delle campagne di comunicazione hanno partecipato l’assessore regionale alla Sanità e Sociale, Manuela Lanzarin; Francesca Russo, direttore Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria; Mauro Filippi, direttore generale Azienda Ulss 4; Anna Belloni Fortina, Responsabile Dermatologia pediatrica Università degli studi di Padova.

«Un unico fil rouge lega queste tre iniziative - ha spiegato l’assessore Lanzarin - ossia vivere un’estate in sicurezza, consapevoli dei rischi che possiamo correre, con l’invito a mettere in atto i comportamenti più corretti a seconda delle varie situazioni in cui ci veniamo a trovare. Un appello che rivolgiamo soprattutto ai giovani, con la speranza che possano influenzare i comportamenti dei loro coetanei e degli adulti che li circondano.

Questa attenzione - ha aggiunto Lanzarin - rientra nell’ambito del Piano di prevenzione regionale "Vivo Bene Veneto" 2020-2025. È fondamentale puntare sulla prevenzione, un investimento non solo sulla salute, ma anche sulla sostebibilità complessiva del Sistema sanitario».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Campagna per la sicurezza stradale

La prima campagna, che partirà in questi giorni, è rivolta ai giovani alla guida: mettiti in auto con consapevolezza, evita comportamenti rischiosi, non metterti alla guida se sei stanco, non bere, non utilizzare il cellulare mentre sei al volante. È una campagna di contenuti e visiva, costruita appositamente per essere recepita da un pubblico di giovani: utilizza il loro linguaggio e privilegia le immagini che sono tipiche di questa fascia d’età. Un invito alla prudenza nella consapevolezza che in estate, sulle strade del Veneto una persona ogni giorno perde la vita.

Campagna per la prevenzione del melanoma

La seconda campagna volta alla prevenzione del melanoma e di altri tumori e disturbi della pelle causati dall’esposizione non corretta al sole ai raggi UV, senza l’adeguata protezione solare al mare, ma anche in montagna e in città. I contenuti informativi, realizzati in collaborazione con la Dermatologia Pediatrica dell’Università degli Studi di Padova, ricordano tutte le azioni necessarie per mettere in sicurezza la nostra pelle, sfatando anche falsi miti sul tema. Anche per questo filone, si è pensato in modo particolare ai giovani e alle loro famiglie, dato che la maggior parte dei melanomi sono dovuti ad esposizione non corretta ai raggi UV sotto i 18 anni di età. Inoltre, nella nostra regione, in linea con i dati nazionali, il melanoma, nella fascia d’età 0-49 anni, è il 2° tumore per frequenza negli uomini ed il 3° nelle donne, con un aumento di incidenza registrato negli anni. La campagna vedrà, oltre alla diffusione di materiali, anche momenti di incontro nel territorio tra gli esperti e la popolazione.

Campagna per la prevenzione delle arbovirosi

La terza campagna che si inserisce in questo progetto riguarda l’attenzione verso quegli animali (zecche, zanzare, pappataci...) che non solo ci danno fastidio, ma possono rappresentare un vero pericolo per la nostra salute, essendo veicoli di patologie anche gravi. Anche in viaggio è importante prestare attenzione per partire protetti e per vivere in serenità ogni momento. La campagna Attenzione Animali Pericolosi ha l’obiettivo di rendere consapevoli circa i rischi che possono derivare dalle malattie trasmesse dai vettori. Fornisce inoltre brevi consigli per prevenire le punture delle zecche durante le gite in montagna, ma anche raccomandazioni circa misure di prevenzione per i viaggi all’estero, soprattutto verso i paesi tropicali, dove c’è il rischio di malattie trasmesse dalle zanzare (come dengue, chikungunya o zika) o da altri insetti. Particolare attenzione alla Dengue, una malattia trasmessa dalle punture di zanzara, presente in molte destinazioni turistiche. I Paesi più colpiti sono quelli del Sud-est asiatico, del Pacifico occidentale, delle Americhe, dell'Africa e del Mediterraneo orientale. Conosciuta anche come “febbre spaccaossa”, causa febbre alta, importanti dolori muscolari e articolari, con possibili complicanze gravi. Per chi ha in programma un viaggio verso queste destinazioni è importante ricordare che è consigliato: rivolgersi all’ambulatorio di medicina dei viaggi dell'Azienda ULSS per una consulenza, mettere in valigia un repellente antizanzare efficace, portare con sé un insetticida a base di permetrina da spruzzare sugli abiti.