Pazienti trasferiti dal Cerris a Marzana, Uil Fpl preoccupata per la sicurezza

Restano forti le preoccupazioni del sindacato Uil Fpl di Verona sulla sicurezza nella rsa di Marzana dove oggi, 30 maggio, due pazienti del Cerris sono stati trasferiti e dove altri tre saranno trasferiti nei prossimi giorni.

«Questi pazienti con disabilità gravi ricevono un servizio eccellente dall'Ulss 9 grazie al personale dedicato», ha dichiarato il segretario generale di Uil Fpl Stefano Gottardi, il quale però sottolinea che i pazienti sono stati trasferiti nei reparti denominati Tamerici che «non sono dotati di rampe di emergenza». Rampe fondamentali in caso di terremoto o di incendio, come quello avvenuto il 14 maggio scorso. «Il 70% dei pazienti possono essere trasferiti solo su sedie a rotelle», ha specificato Gottardi, chiedendo all'Ulss 9 di valutare i rischi e di agire di conseguenza.

Azioni che sarebbero necessarie anche al Cerris. «Raggiungere il Cerris è un problema significativo a causa di un muro crollato che impedisce l'accesso da Via Ippolito Nievo - ha aggiunto Gottardi - La strada alternativa, la Lasagna, è complicata logisticamente e, come accaduto quest'inverno, può causare incidenti che portano alla chiusura della stessa. Di conseguenza, il servizio per disabili, gestito da sei cooperative, sta subendo cambiamenti improvvisi senza comunicazioni adeguate al personale, che si preoccupa per il benessere dei pazienti, molti dei quali sono ricoverati da anni. Il personale sottolinea l'importanza dei legami emotivi creati con gli stessi, che vanno oltre l’accudimento e la cura fisica, offrendo sicurezza a chi è stato sfortunato e solo grazie a questi luoghi può vivere una vita dignitosa e sentirsi parte di una famiglia. È fondamentale rispettare il coinvolgimento emotivo del personale e la dignità dei pazienti».