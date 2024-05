Studenti degli istituti per geometri in sfida sulla sicurezza nei cantieri

Sfide e divertimento per affrontare il tema della sicurezza in edilizia. Si è concluso ieri, 6 maggio, con un grande evento in Gran Guardia, il "Progetto Triennale per la Promozione della Sicurezza negli Istituti Tecnici ad Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio della Provincia di Verona", iniziativa realizzata da Esev-Cpt Scuola Edile di Verona insieme a Inail Verona.

Coinvolti nella mattinata di ieri duecento studenti degli istituti tecnici per geometri Cangrande della Scala di Verona, Silva Ricci di Legnago, Calabrese-Levi di San Pietro in Cariano e Dal Cero di San Bonifacio. I ragazzi e le ragazze delle classi terze, quarte e quinte si sono sfidati in quiz sulla formazione e la prevenzione nei cantieri. Per le classi terze, i vincitori sono stati gli studenti del Calabrese-Levi, mentre gli studenti del Cangrande di Verona hanno avuto la meglio nelle sfide tra le quarte e tra le quinte dei quattro istituti.

«La nostra scuola ormai da anni collabora con i quattro istituti di Verona, Legnago, San Pietro in Cariano e San Bonifacio, per dare formazione e sicurezza ai futuri colleghi e a chi fonderà delle imprese edili - ha spiegato Antonio Ruffo, presidente Esev-Cpt - La sicurezza oggi è fondamentale. Vogliamo insegnare ai ragazzi ad essere responsabili e attenti per salvaguardare sé stessi e chi lavora con loro nei cantieri».

Il progetto formativo, giunto alla dodicesima edizione, ha coinvolto complessivamente, da novembre a oggi, 500 studenti di 26 classi ed è stato realizzato da Esev-Cpt insieme a Inail, Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto Cangrande della Scala, con il patrocinio del Comune di Verona. «È indispensabile partire dalle nuove generazioni per fermare gli infortuni sul lavoro - ha dichiarato Alberto Franzo, vicepresidente Esev-Cpt - Il sindacato ha un ruolo importante perché ha la funzione sociale di essere presente tra i lavoratori e diffondere la cultura della sicurezza, ripartendo dai giovani. Occasioni come quella di oggi permettono ai ragazzi di apprendere, attraverso sfide e momenti di gioco, l’importanza della prevenzione e dell’attenzione nei cantieri, per essere pronti al loro futuro professionale».

Il progetto, che parte ogni anno a novembre, è unico in Italia per numero di studenti e attori coinvolti. In questi dodici anni, sono 5.100 gli studenti formati attraverso due fasi distinte: alla parte teorica relativa ai corretti comportamenti da mantenere in cantiere, sono stati alternati momenti pratici, con i ragazzi che hanno potuto vivere l’esperienza del cantiere attraverso visite e laboratori tematici.

Nello specifico, le classi terze hanno ricevuto i dispositivi di protezione dall’Inail, tra cui caschetto protettivo, gilet ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche, e hanno imparato come indossarli correttamente, simulando inoltre un cantiere con varie postazioni dove è stato richiesto ai ragazzi di individuare le possibili fonti di rischio, indicandole in un’apposita lista.

Per le classi quarte sono stati organizzati incontri con i tecnici Spisal e di Esev-Cpt per approfondire elementi teorici sui ponteggi e sulla relativa documentazione, mentre a livello pratico gli studenti hanno imparato ad utilizzare attrezzature e macchine di cantiere con l’ausilio di un operatore.

Le classi quinte hanno visitato i cantieri stradali e i cantieri edili, per vederne dal vivo il funzionamento.

La mattinata di ieri si è aperta con la presentazione del progetto e i saluti istituzionali. E dopo la presentazione dei dati di questa edizione da parte del responsabile del progetto formativo Carmine Fiorellino, è stato il momento degli studenti, che si sono sfidati, divisi per team, in quiz sui temi affrontati nel corso del progetto. A conclusione della mattinata è intervenuto Franco Polosa, dirigente Inail Verona. «Intervenire sui ragazzi è fondamentale per l’istituto, in quanto rappresentano la generazione che andrà ad occupare le posizioni di responsabilità all’interno del settore dell’edilizia - ha commentato Polosa - Le modalità con le quali è stato portato avanti il progetto lo rendono unico a livello nazionale, poiché hanno previsto situazioni reali sul campo. Le sfide di oggi, con un approccio ludico, chiudono un progetto che renderà i ragazzi più attenti ai temi della sicurezza».

«Il comando della polizia locale crede particolarmente a questo progetto - ha aggiunto Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona - Partecipiamo ormai da anni ed è diventato un nostro obiettivo, perché riteniamo che parlare ai giovani sia fondamentale. La sicurezza sul posto di lavoro, specialmente nel mondo dell’edilizia e nei cantieri stradali, ci riguarda da vicino ed è una nostra prerogativa. Auspichiamo a un numero crescente di questi incontri. Anche oggi siamo presenti con un nucleo specializzato a testimonianza dell’importanza del progetto».