Siccità, dichiarato stato di emergenza. Al Veneto intanto 4,8 milioni di euro

Ieri, 4 luglio, si è riunito il Consiglio dei Ministri che, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per siccità. L'emergenza è stata dichiarata fino al 31 dicembre 2022 «in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi Orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto».

La carenza d'acqua sarà dunque fronteggiata «con mezzi e poteri straordinari e con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata». Intanto, dal Fondo per le emergenze nazionali saranno presi 36 milioni e mezzo di euro per aiutare le Regioni incluse nello stato di emergenza. In base alla distribuzione decisa dal Governo, al Veneto spettano 4,8 milioni di euro.

«Ma devono essere considerati solo il primo step. Dovranno seguire interventi più consistenti, perché la situazione, con questo caldo anomalo, è drammatica», ha commentato Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, comunque soddisfatto per la dichiarazione dello stato di emergenza. «Lo stavamo chiedendo da tanto ed era inevitabile a fronte delle precipitazioni scarsissime degli ultimi sei mesi - ha aggiunto - I 4,8 milioni stanziati per il Veneto sono un passo importante, ma devono essere considerati un inizio. Solo per i seminativi i danni stimati, ad oggi, sono di 100 milioni di euro. Ma contando tutto il resto si sale a parecchie centinaia di milioni. Abbiamo zone dove da settimane non è più possibile irrigare, con danni enormi per le colture. Per il mais si stimano già perdite del 50%, ma se la carenza di piogge dovesse continuare a lungo le cifre saranno ben più alte. Anche la soia si sta seccando, così come nella zona del Delta del Po la produzione di riso è messa a rischio dalla risalita del cuneo salino. Stanno saltando in molte zone anche i secondi raccolti, perché con le temperature così alte e la penuria d’acqua gli agricoltori stanno rinunciando a seminare. Ci sono scottature sui frutti, orticole in stress idrico, pomodori che non crescono, vacche che producono meno latte a causa del caldo». Ed alla siccità, ha concluso Confagricoltura, si sono aggiunti i danni causati ieri dal forte vento, soprattutto nel Basso Veronese, dove nel tardo pomeriggio forti raffiche hanno provocato l’allettamento delle coltivazioni di mais, con danni maggiori nelle zone tra Trevenzuolo e Isola della Scala.

E ad Ansa, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato: «Noi siamo stati i primi in Italia, precisamente il 21 aprile, a chiedere lo stato di emergenza per la siccità perché già due mesi fa gli indicatori erano evidenti. Ben venga dunque la scelta del governo di concederci lo stato di emergenza. Ora attendiamo di capire i dettagli e aspettiamo la nomina del commissario e degli eventuali sub commissari affinché si possa essere operativi con interventi veloci. C'è poi un aspetto, quello finanziario, che riteniamo fondamentale per dare ristori a chi ha subito danni. Spero inoltre che si rivedano alcuni capitoli del Pnrr e si approfitti dei fondi europei, ad esempio, per la pulizia degli invasi di montagna, per la creazione di nuovi invasi magari da cave dismesse, per aiutare l'agricoltura affinchè utilizzi forme di irrigazione non colabrodo dato che la canalizzazione a cielo aperto ha una dispersione della risorsa idrica paurosa. Bisogna pensare al futuro e usare più risorse del Pnrr per salvaguardare l'acqua».