Zaia: «Contro siccità abbia presentato piano con 227 opere»

Venerdì prossimo, 5 maggio, il vicepremier Matteo Salvini coordinerà la prima riunione della cabina di regia sull'emergeniza idrica. Lo ha annunciato lui stesso oggi, a margine dell'inaugurazione di Samoter in Fiera a Verona.

«Non è possibile che si passi da una settimana all'altra dall'emergenza siccità all'emergenza alluvione come accade in Emilia Romagna - ha aggiunto Salvini ad Ansa - Vuol dire che l'acqua quando cade va trattenuta, vuol dire che ci sono dighe ferme da troppi decenni per colpa dei "signori del no"».

Ed insieme a Salvini, oggi a Verona, c'era anche il presidente della Regione Luca Zaia che non si è fatto trovare impreparato di fronte all'annuncio del ministro. Proprio oggi, infatti, Zaia ha trasmesso l’elenco di opere e degli interventi di urgente realizzazione per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. «La pioggia di questi giorni non basta, ma aiuta, soprattutto in agricoltura - ha detto Zaia - Il problema è che mancano le riserve idriche che d’inverno si formano grazie alla neve che quest’anno è stata molto scarsa. Questo è un problema che è diventato ormai molto frequente, richiedendo nuove soluzioni e nuove opere. Ricordo che a marzo il cuneo salino aveva iniziato a risalire e, per farvi fronte, abbiamo messo in campo interventi straordinari. Ho trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un dettagliato piano degli interventi da oltre 2 miliardi euro, tra i quali ne abbiamo indicati sei urgenti per un importo di oltre 400 milioni di euro. Serviranno a mettere in sicurezza il territorio, gestire meglio la rete idrica, costruire riserve d’acqua ed evitare gli sprechi attuali dovuti a infrastrutture idrauliche vetuste. Agli interventi urgenti vanno aggiunti i numerosi interventi alla rete acquedottistica in tutto il territorio regionale. Sono opere e interventi specifici che servono a garantire l’acqua potabile in tutto il territorio regionale soprattutto in caso di siccità prolungata come quella dello scorso anno. L’obiettivo è garantire il servizio idrico a tutti i livelli, soprattutto nelle zone più a rischio».

Gli interventi urgenti indicati nel piano sono: