Boccheggiano anche i pesci per la siccità. A Soave si spostano dal Tramigna all'Adige

Anche i pesci soffrono la siccità e, a Soave, il neoeletto sindaco Matteo Pressi ha autorizzato il loro prelievo dal fiume Tramigna per poterli salvare rilasciandoli nell'Adige. Le operazioni sono iniziate alle 5 di ieri mattina, 21 giugno, e si dovrebbero concludere oggi.

Le scarse precipitazioni e il forte caldo hanno reso la siccità un'emergenza ormai nazionale. In provincia di Verona, la poca acqua mette a rischio le colture ma mette a rischio anche l'esistenza di chi nei corsi d'acqua ci vive, ovvero i pesci.

Il caso esemplare è quello di Soave, borgo attraversato dal Tramigna. Il fiume è sceso a livelli molto bassi e questo ha provocato la morte di alcuni esemplari di fauna ittica. E per evitare la morte di altri pesci, il primo cittadino ha proposto la rimozione non solo delle carcasse ma anche dei pesci vivi. Trovando il supporto dell'associazione provinciale Pescatori di Verona, ieri Pressi ha dato il via al «prelievo del maggior numero possibile di pesci presenti nel Tramigna» e ha poi spiegato: «I pesci saranno trasferiti nel fiume Adige e il medesimo numero di pesci prelevati sarà poi reintegrato nel Tramigna non appena la crisi idrica sarà superata. Sono inoltre in corso contatti per pianificare la pulizia del sedime del corso d’acqua».

Le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e continuano anche oggi. I pescatori hanno posizionato le loro reti nel Tramigna, scendendo nel fiume da Via Mere. E i pesci finiti nelle reti sono stati poi presi con dei retini e messi in secchi per essere infine trasportati e liberati nell'Adige.