Pianura Padana in stress idrico, Lago di Garda al 25% della capacità massima

Rispetto al limite massimo di acqua invasabile al suo interno, il Lago di Garda è attualmente al 25%. Ed è al 34% rispetto alla sua portata media del mese di marzo. Significa che moltiplicando circa per tre l'attuale quantità di acqua presente nel lago avremo la quantità media di acqua che è stata presente nei mesi di marzo degli anni passati. E moltiplicando per quattro, il Lago di Garda raggiungerebbe il massimo invasabile. I dati ufficiali dell'Osservatorio dell'Autorità del Fiume Po ha fotografato in questo modo l'emergenza siccità presente nel bacino benacense. Una crisi idrica che non interessa solo la zona gardesana, ma praticamente tutta la Pianura Padana. E che desta particolare preoccupazione perché la stagione dell'irrigazione è ormai alle porte.

La crisi idrica non molla la presa. In Veneto, le precipitazioni di febbraio sono state pochissime. E anche se l'inaugurazione del canale Leb ha un po' rincuorato gli agricoltori, la siccità fa ancora paura. E ieri, 9 marzo, nel secondo incontro ufficiale dell’Osservatorio Permanente dell'Autorità di Bacino del Po, è stato sostanzialmente ribadito lo stress idrico già evidenziato un mese fa e peggiorato nelle ultime settimane lungo tutto il bacino del Grande Fiume.

I dati aggiornati al 6 marzo scorso hanno confermato una prolungata mancanza di precipitazioni in grado di colmare, anche solo parzialmente, il deficit ereditato dal 2022.

Emergono alcuni casi che dimostrano chiaramente lo stato di sofferenza all’interno del distretto del Fiume Po. Le portate rilevate nelle stazioni lungo l’asta del Po rimangono ancorate ad uno stato di estrema o media gravità e la quota registrata nel delta dimostra che il contesto si annuncia deficitario.

Ed anche i grandi laghi mantengono quote minime. Il Garda risulta ad oggi quello in maggior crisi con un riempimento solo del 25% e con l'Autorità del Po che già da giorni ha provveduto alla chiusura (eccezion fatta per il deflusso ecologico di 8 metri cubi al secondo verso il Mincio) della diga di Salionze.

L'ultimo valore di riempimento del Garda registrato è di 114,3 milioni di metri cubi di acqua. Un valore nettamente più basso rispetto alla quantità media registrata nel mese di marzo tra il 2003 e il 2022 (333,6 milioni di metri cubi di acqua), ma anche più basso rispetto al valore minimo giornaliero registrato mediamente nell'ultimo ventennio (190,5 milioni di metri cubi di acqua).