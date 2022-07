Siccità, giugno negativo in Veneto: basse portate dei fiumi e poche piogge

Nel mese di giugno, le portate dei fiumi veneti sono state scarse, come scarse sono state le precipitazioni. È dunque necessario «effettuare un uso parsimonioso della risorsa idrica, limitato agli usi idropotabile e irriguo». A scriverlo è l'Anbi Veneto, l'associazione che riunisce i 10 consorzi di bonifica della regione e che ha redatto un bollettino sulla disponibilità della risorsa idrica a giugno 2022. Un documento che evidenzia la grave condizione di siccità che sta colpendo più zone d'Italia, tra cui il Veneto ed in particolare la fascia meridionale della regione.

Nel documento, Anbi Veneto spiega che ci sono cinque fattori chiave per ricavare la disponibilità di acqua: le riserve di neve, le acque sotterranee, la piovosità, le portate dei fiumi e gli invasi montani. E giugno è stato un mese negativo per quattro di questi fattori.

Solo per gli invasi montani, la situazione non sembra del tutto sfavorevole. L'accumulo di acqua nei bacini del Brenta, del Piave e dell'Adige risultano in linea con le medie del periodo. E rispetto alle precedenti rilevazioni, è in crescita l'invaso dei bacini del principale fiume veronese.

Ciò però non significa che le portate dei fiumi siano buone. «Rispetto alla media mensile storica, le portate dei maggiori fiumi veneti sono state registrate su valori nettamente inferiori alle medie storiche», riporta Anbi. Ad esempio, l'Adige a Boara Pisani ha una portata più che dimezzata rispetto alla media storica. E questo favorisce la risalita del cuneo salino anche dalla foce dell'Adige, aumentando la salinità dell'acqua e rendendola quindi inutilizzabile per l'irrigazione.

Ma la portata dei fiumi non è l'unico fattore negativo. Infatti, non è più significativa la risorsa idrica accumulata sotto forma di neve. Su Dolomiti e Prealpi venete «la riserva idrica nivale è ormai esaurita», scrive Anbi. Ed anche le piogge sono state scarse, una condizione aggravata dalle alte temperature che hanno aumento l'evapotraspirazione dell'acqua. «Le aree del Rodigino e del Veronese hanno in particolare subito anche lunghi intervalli senza alcuna precipitazione significativa - si legge sul bollettino - E anche nel resto della regione la situazione si è mantenuta su livelli critici».

Infine, le acque sotterranee. Nel Veronese, i valori sono misurati nelle zone di Villafranca e a San Massimo e mostrano una tendeza simila a quella di altre parti della regione. «Continua la fase di sofferenza dei livelli di falda osservati dopo un autunno ed un inverno complessivamente avari di precipitazioni - conclude Anbi Veneto - Con una situazione di partenza già con livelli molto bassi, la situazione continua a peggiorare registrando valori minimi».