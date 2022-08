Compagnie da tutto il mondo al Teatro Camploy per la nuova edizione del Verona Shakespeare Fringe Festival

Arricchire l’offerta culturale cittadina, rafforzandone la dimensione internazionale, multilingue e multiculturale. È questo l’obiettivo della seconda edizione del Verona Shakespeare Fringe Festival, rassegna teatrale che si svolgerà al teatro Camploy dal 23 al 28 agosto frutto della collaborazione tra Comune di Verona e il Centro di Ricerca Skenè dell’Università di Verona.

Otto gli spettacoli messi in scena da compagnie provenienti da Grecia, Ucraina, Norvegia, Georgia, Serbia e Italia. Tutti in lingua originale, con sottotitoli in inglese, per immergere lo spettatore in una dimensione totalmente internazionale attraverso performances che spaziano tra live e multimedialità.

Verona Shakespeare Fringe Festival 2022

I biglietti sono in prevendita sul sito www.boxol.it e al Box Office di via Pallone. Ingresso a 10 euro, ridotto a 8 euro per under 26 e over 65. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.spettacoloverona.it e https://skene- veronashakespearefringefestiva l.dlls.univr.it/2022-edition/.

La rassegna è stata presentata questa mattina in Sala Arazzi dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini, da Silvia Bigliazzi del Centro di Ricerca Skenè dell'Università di Verona e in videocollegamento dal direttore artistico Sistema Spettacolo di Verona Carlo Mangolini.

«Il Fringe Festival è una rassegna innovativa che ha una dimensione internazionale ma anche multilinguistica e multiculturale – ha affermato l’assessora Ugolini -. Il Centro di Ricerca Skenè, infatti, unisce il dipartimento di Lingue e letterature straniere a quello di Culture e civiltà. Se Giulietta è un’icona pop, che ha reso Verona famosa nel mondo, Shakespeare ha fatto una serie di opere che continuano a parlare. Gli artisti si ispirano a lui non solo in forma classica, ma anche con letture contemporanee. Shakespeare disse che non c’è mondo fuori dalle mura di Verona ma, grazie a questa rassegna, le sue opere portano Verona nel mondo e il mondo a Verona».