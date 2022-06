Sgombero notturno dei banchi del mercato di piazza Erbe a Verona: arriva la proroga fino al 2023

È stata prorogata fino all’1 gennaio 2023 la nuova modalità di sgombero di piazza Erbe dai banchi con la rimozione in orario notturno, anziché in tarda serata come succedeva in precedenza. Lo comunica una nota di palazzo Barbieri che poi aggiunge: «Avviato in via sperimentale a metà 2018 per motivi di sicurezza, lo sgombero dalle 2 alle 5 di mattina permette di eseguire le operazioni quando sul Toloneo non ci sono le persone e senza creare intralcio alla circolazione».

In particolalre, spiega sempre la nota del Comune di Verona, «gli ambulanti possono così concludere le attività di vendita entro le 20 del sabato per lasciare libera la piazza la domenica». La proroga fino a gennaio è stata stabilita «a seguito del buon esito della sperimentazione, visto che non sono emerse criticità né segnalazioni da parte dei cittadini».