Sgarbi: «Inutile illuminare l'Arena con il tricolore. E Casa di Giulietta sia aperta di sera»

Una lancia spezzata in favore della Soprintendenza di Verona e un consiglio al Comune per risolvere il problema della calca davanti alla Casa di Giulietta in Via Cappello. Vittorio Sgarbi è stato nominato ieri, 31 ottobre, sottosegretario alla cultura del governo di Giorgia Meloni. Un incarico che condividerà con il veronese Gianmarco Mazzi. E proprio di Verona, Sgarbi ha parlato in una delle sue prime uscite da neo sottosegretario.

Oggi il programma Un Giorno da Pecora di Rai Radio 1 non ha avuto come ospite solo l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Durante la trasmissione è intervenuto anche Vittorio Sgarbi, fresco di nomina governativa. Sgarbi ha commentato la recente polemica tra gli alpini e la Soprintendenza di Verona. Ana Verona voleva festeggiare il 150 anni dalla fondazione delle Truppe Alpine illuminando con i tre colori della bandiera italiana anche l'anfiteatro di Piazza Bra. E la mancata concessione di questa illuminazione ha scatenato diverse reazioni contrariate. Ma per Sgarbi l'illuminazione sarebbe stata superflua. «L'Arena di Verona è un monumento talmente significativo che qualunque gruppo o movimento, come gli alpini stessi, ha gloria anche solo ci se entra in rapporto, senza il bisogno di illuminarla col tricolore - ha dichiarato il sottosegretario al programma radiofonico - È inutile illuminarla, si può illuminare la Gran Guardia».

E Verona è stata citata da Sgarbi anche sulla possibile iniziativa di ampliare l'apertura dei musei fino alle 21. «Andare a visitare la Casa di Giulietta di giorno è un errore, gli amori sono sempre legati alla sera - ha dichiarato il critico d'arte - La Casa quindi potrebbe essere aperta fino alle 9 o alle 10 di sera. Ecco, si potrebbe fare anche "Mezzanotte con Giulietta"».