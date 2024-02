Nuovo percorso e tanti ospiti, nella "Sfilata di Carnevale" della Quarta Circoscrizione

Si terrà domenica 4 febbraio, in 4a Circoscrizione, la tradizionale "Sfilata di Carnevale", iniziativa promossa dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, con il patrocinio ed il contributo della stessa circoscrizione. La manifestazione prenderà il via alle ore 14 e vedrà i partecipanti sfilare lungo un nuovo percorso attraverso tutte le vie dei quartieri.

Il corteo sarà aperto dai cavalli del maneggio di Corte Molon e vedrà la partecipazione dei comitati carnevaleschi del quartiere Re Goloso, Marchese di Santa Lucia, Duca della Pearà, Conte della Via Bassa, Castaldo de la Cioda e del 494° Papà del Gnoco, insieme ai gruppi e maschere in rappresentanza dei Rioni della Città e della Provincia. Sarà inoltre presente il gruppo la “Casa di Sofia”, associazione di promozione sociale che si occupa di bambini affetti da malattie genetiche rare, figuranti da Modena, Mantova e un gruppo di ballerine in rappresentanza del Brasile.

IL PERCORSO - Partenza dalla chiesa di Santa Lucia, per poi proseguire in via Santa Elisabetta, via Colombara, via del Quadrato, piazzale della Chiesa di S. Giovanni Evangelista, via Novara, via Dora Baltea, via Rienza, via Prina, via Golosine, via Bassa, via Carlo Alberto, via Caccia con arrivo sul sagrato della Chiesa di S.Maria Assunta alle Golosine, dove ci saranno dei gonfiabili per i bambini.

Questi gli ospiti della sfilata: Giulia e Matteo da Modena con abiti realizzati interamente a mano tema Azteco; gruppo la “Casa di Sofia”; gruppo di Ballerine del Brasile; gruppo dei Gelatai, direttamente dalle Golosine che distribuirà gelati; gruppo Capunsel da Mantova. Parteciperanno anche gruppi di majorettes, tra cui il nuovo gruppo di Bovolone, complessi bandistici e sfileranno i tre carri allegorici di Sacra Famiglia, Sommacampagna e Cà degli Oppi.

La sfilata è stata presentata mercoledì mattina in sala Delaini. Sono intervenuti il presidente della 4a Circoscrizione Alberto Padovani, il presidente della Commissione Manifestazioni con delega al Carnevale Luca Lorenzi, il presidente del Circolo Noi La Sorgente e Ducato della Pearà Berardo Taddei ed una rappresentanza dei Comitati.

«Anche quest’anno abbiamo cercato di dare un’offerta particolare e rinnovata – ha detto il presidente Alberto Padovani – a partire dal percorso, che risponde ad una richiesta dei residenti e rende partecipi ancora di più i nostri rioni. Avremo ospiti da fuori città per essere una sorta di spin-off della sfilata del Venardì Gnocolar. Da sottolineare anche le visite che le maschere fanno questa settimana nelle scuole dell’infanzia della Circoscrizione, un bellissimo momento di aggregazione per rinnovare la tradizione e per i nostri bambini».

«È previsto un lungo percorso nelle vie della circoscrizione – ha aggiunto Luca Lorenzi – e siamo particolarmente orgogliosi nel vedere tutti i comitati riuniti nell’organizzazione di questa sfilata dimostrando grande spirito di squadra».

«Invitiamo i giovani a vivere il Carnevale come un’opportunità di gioco e divertimento – conclude Berardo Taddei – e magari anche per unirsi ai nostri comitati».