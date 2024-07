Attirare nuovi lavoratori e favorirne la crescita: le sfide per le pubbliche amministrazioni

Quali sono in concreto gli strumenti a disposizione del Comune di Verona per essere più competitivo non solo in termini di assunzione, ma anche per favorire la crescita professionale dei propri dipendenti?

Di questo e non solo si è parlato nell’incontro proposto da ANCI nell’ambito del progetto Mediaree, tramite un City Lab, che ha scelto Verona come capoluogo di provincia per affrontare con esperti, amministratori e dirigenti i temi legati ai fabbisogni di personale nelle pubbliche amministrazioni in relazione ai nuovi profili professionali e all’utilizzo di tutte le opportunità offerte dalla semplificazione delle procedure di reclutamento che possono contribuire al processo di rigenerazione degli organici.

Quella dell’innovazione sul fronte del reclutamento del personale è una strada che il Comune ha già intrapreso, sottolineano da Palazzo Barbieri. Elemento importante dei nuovi concorsi è che, a differenza del passato, prediligono le competenze trasversali alle conoscenze, in virtù della formazione che i neo assunti ricevono nei sei mesi di prova previsti da contratto.

Circa un centinaio i partecipanti all’incontro che si è tenuto in Gran Guardia e al quale hanno partecipato, oltre a numerosi dipendenti del Comune, anche amministratori e funzionari dei Comuni della provincia, della Provincia di Verona, della Regione Veneto e di altri Comuni capoluogo, dai quali è emersa la proposta di fare rete in tema di concorsi pubblici, ciò permetterebbe di poter stilare graduatorie comuni e di razionalizzare risorse economiche ma anche in termini di personale.

Il convegno, che ha visto il saluto portato a tutti i presenti da parte del sindaco Damiano Tommasi, è stato introdotto del direttore generale del Comune Luciano Gobbi, ed ha visto quali relatori Agostino Bultrini, responsabile dell’area Personale e Relazioni sindacali dei Comuni e delle Città metropolitane Ricerche e Progetti di rafforzamento delle competenze del personale, ANCI, Paola Suriano, esperta ANCI in selezione e reclutamento del personale della PA Alberto Di Bella, esperto in materia di personale degli Enti locali.