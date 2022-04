Contro i disagi adolescenziali e in aiuto alle famiglie, a Verona ecco Sfera

Uno spazio in cui prevenire i disagi adolescenziali sul nascere e un luogo di ascolto per genitori che hanno dubbi, domande o timori legati ai comportamenti di figli che attraversano una delicata fase di crescita. Una fase che la pandemia ha reso ancora più fragile. A Verona c'è uno servizio dedicato agli adolescenti e alle famiglie. Si chiama Sfera (Spazio famiglie e rete adolescenti) ed è stato inaugurato ieri, 21 aprile, in Via del Carroccio a San Zeno. È un punto di ascolto, orientamento e consulenza che il Comune ha voluto creare per dare un ulteriore sostegno alle famiglie con ragazzi in età adolescenziale.

Un progetto di cui il Comune è capofila e che vede la collaborazione di quattro cooperative sociali (Don Calabria, Albero, Codess, Energie Sociali) ed il contributo di Fondazione Cariverona. Tutti uniti dall'obiettivo di offrire un supporto in grado di rafforzare le capacità genitoriali e superare sul nascere problemi e disagi che, se trascurati, potrebbero sfociare in fenomeni più gravi.

All'interno del centro sono presenti quattro operatori, educatori che con la loro esperienza forniranno agli utenti il supporto richiesto. Il servizio vuole intercettare e raggiungere quelle famiglie che non sono seguite dai servizi sociali e che non vogliono entrare in contatto con servizi istituzionalizzati perché sentono l’esigenza di esprimere questo loro malessere in un luogo neutro, dove trovare un primo supporto ed orientamento.

Sfera è l'ultimo servizio in ordine temporale messo in campo dal Comune di Verona durante la pandemia a favore dei minori e in particolare degli adolescenti. La prima azione era stata realizzata attraverso il sistema educativo, mettendo a disposizione di bambini e adolescenti della città risorse professionali e di tempo preziose. La seconda azione è stata di tipo economico: molte famiglie hanno infatti presentato difficoltà a far fronte a bisogni primari della loro vita. Quindi sono stati messi in campo diversi interventi che hanno supportato 694 famiglie seguite con aiuti economici; 624 esoneri retta refezione scolastica, a cui si aggiungono i buoni spesa. Infine, l'azione a favore della didattica per bambini e preadolescenti che stavano vivendo con difficoltà la didattica a distanza.



(Taglio del nastro di Sfera)

Ieri, al simbolico taglio del nastro di Sfera ha partecipato il sindaco Federico Sboarina, insieme all'assessore ai servizi sociali Maria Daniela Maellare. Presenti anche il consigliere delegato alla famiglia Anna Leso, il consigliere comunale Andrea Bacciga, il responsabile dell'area minori del Comune di Verona Damiano Mattiolo, l'abate di San Zeno Gianni Ballarini e i rappresentanti delle cooperative.

«La famiglia è una priorità assoluta per l'amministrazione - ha detto il sindaco - Con questa iniziativa cerchiamo di dare risposte ai nuovi problemi generati dalla pandemia. L'emergenza sanitaria ha lasciato profonde ferite sui nostri ragazzi e noi cerchiamo di curarle fornendo un aiuto prezioso ai genitori alle prese con le difficoltà di questa particolare fascia di età. Stiamo inoltre per partire con altri nuovi progetti che metteranno in rete diverse realtà del territorio e che soprattutto potenzieranno servizi già esistenti e con un grande potenziale da sfruttare per intervenire concretamente nelle situazioni di bisogno».

«Essere una comunità educante è complesso, ma è una sfida che passa dalla capacità di unire le forze, di saper ascoltare e decodificare i segnali di disagio che i nostri ragazzi manifestano in diversi modi e di supportare i genitori che spesso si sentono impotenti di fronte ad alcune manifestazioni dei loro figli che li spaventano e disorientano - ha aggiunto l’assessore Maellare - In questo spazio tanti genitori e ragazzi troveranno le risposte che cercano».