Sfalcio dell'erba, operazione straordinaria di Amia in tutte le circoscrizioni

Da Ca' di David a Quinto, passando dal centro e tutti i quartieri della città. Si è svolta questa settimana una massiccia operazione di pulizia dell’erba in tutta Verona da parte dei giardinieri di Amia su indicazione dell'assessorato a strade, giardini e arredo urbano del Comune. Un ampio intervento su vie, strade e marciapiedi che, in particolare nella giornata di mercoledì 12 luglio, è stato effettuato con l'impiego di una ventina di operatori, una squadra straordinaria e temporanea, che per 24 ore si è aggiunta ai sei addetti extra già in attività e alla quarantina di operatori Amia regolarmente in servizio quotidiano per la pulizia e il riordino della città e del verde pubblico.

«Continueremo ad operare incrementando questo tipo di interventi - ha sottolineato l’assessore Federico Benini - Questo per tenere sotto controllo la situazione del verde, diventata critica a causa di problemi di raccolta dell’acqua piovana. È da sottolineare il grande lavoro fatto dagli operatori in una sola giornata coprendo un’ampia zona del territorio comunale».

Questo l'elenco delle vie dove sono stati eseguiti gli interventi: