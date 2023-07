Sfalcio dell'erba: pronta a partire l'operazione straordinaria di Amia in tutta Verona

Domani, 12 luglio, per tutta la giornata sarà avviata da Amia, su indicazione dell’Assessorato alle Strade, Giardini e Arredo urbano del Comune di Verona, un’ampia operazione di pulizia dell’erba che interesserà tutto il territorio cittadino. Vie, strade e marciapiedi saranno controllati e sistemati da una ventina di operatori, una squadra straordinaria temporanea, che per 24 ore si aggiungerà ai sei addetti straordinari già in attività e alla quarantina di operatori Amia regolarmente in servizio per la pulizia e il riordino della città e del verde pubblico.

Un’attività straordinaria di taglio dell’erba sul territorio cittadino, che, spiegano da palazzo Barbieri, a causa delle continue piogge presenta diverse zone di vegetazione rigogliosa, con erba alta ai margini delle strade e nei giardini. Come sta avvenendo per la massiccia campagna di pulizia delle 15 mila tra caditoie, bocche da lupo, griglie e pozzetti stradali in tutto il Comune, volta a prevenire eventuali problemi di raccolta dell’acqua piovana, l’Amministrazione punta infatti a mantenere alta l’attenzione, con l’organizzazione di una regolare e, quando necessaria, straordinaria attività di intervento.

«È una scelta che non è mai stata effettuata prima – ha evidenziato l’assessore alle Strade, Giardini e Arredo urbano Federico Benini – che invece è molto importante fare. Avere una città in ordine e decorosa è per noi una priorità».