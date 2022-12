Inizia a Verona la "settimana blu" per l'autismo: «Un faro sulla diversità superando pregiudizi e stereotipi»

Il calendario 2023 è blu come il colore dell’autismo. Acquistandolo, si contribuirà a terminare il centro di accoglienza sulle Torricelle a disposizione della Fondazione Cuore Blu in cui si vuole creare uno spazio d’incontro e socializzazione per i bambini e ragazzi affetti da autismo. E al contempo, dare un prezioso sostegno alle loro famiglie. Non solo calendari. In vendita a scopo benefico ci sono anche una quarantina di acquerelli realizzati da artisti di tutto il mondo che con entusiasmo hanno aderito al progetto "Pennellate d’autismo", ideato da Lions Club Vicenza La Rotonda e Lions International. Pennello alla mano, hanno trasformato in dipinto alcune frasi esclusive tratte dalla vita quotidiana di bambini e bambine con autismo e delle loro famiglie. Le opere saranno in mostra in Gran Guardia dal 4 all’11 dicembre 2022 e faranno da cornice ad una serie di eventi per sensibilizzare la cittadinanza sull’autismo e sulla necessità di fare rete, affinché i ragazzi possano vivere in un contesto sociale accogliente.

Spettacoli, incontri e laboratori con gli studenti

Si parte il 5 dicembre in Gran Guardia con il concerto evento "You Gotta Fight", con Camilla Fascina e Giovanni Signorato. Nelle mattine del 6 e 7 dicembre la sala Polifunzionale della Gran Guardia ospiterà i laboratori delle scuole medie. L’8 dicembre per i bambini più piccoli ci sarà la lettura animata "Lupus in fabula" mentre il 10 dicembre per i più grandi "Il super potere di Clessidra".

«Sosteniamo con convinzione questa rassegna di iniziative che puntano a sensibilizzare la cittadinanza sulla realtà dell’autismo – spiega l’assessora ai Servizi sociali Luisa Ceni -. Come amministrazione ringraziamo Fondazione Cuore Blu e le associazioni partner per l’instancabile opera che svolgono sul territorio, un aiuto davvero prezioso per le persone affette da autismo e per le loro famiglie». Alla conferenza erano presenti il governatore Lions Loredana Bavosa con la presidente del Lions Club Vicenza La Rotonda Ketty Quaglio, la presidente di Fondazione Cuore Blu Cristina Bosio, la presidente dell’associazione Ants per l’autismo Federica Costa e l’assessora ai Servizi sociali del Comune di Sona Monia Cimichella.

«Un’iniziativa che nasce da un’idea del Lions Club Vicenza, che si è preso a cuore il tema dell’autismo e le necessità delle famiglie», ha detto la presidente Bavosa. «L’arte è un messaggio che parla a tutti, da qui la mostra a cui hanno aderito davvero tanti artisti. L’obiettivo è creare un format che superi tutti i confini, anche quelli territoriali», ha aggiunto Quaglio del Lions Club Vicenza La Rotonda. «Fondazione Cuore Blu nasce per dare risposte concrete alle famiglie e solo con l’aiuto di tutti riusciamo a farlo - ha aggiunto la presidente della Fondazione Bosio -. Vorremmo completare i lavori negli spazi che ci sono stati concessi alle Colombare per creare un centro diurno per i ragazzi, un luogo dove socializzare anche durante i fine settimana per dare sollievo alle famiglie».

«Un calendario di iniziative pensate per tutte le fasce di età – ha spiegato la presidente Ants Costa -. A fare da cornice la bellissima esposizione di acquerelli, che oltre ad essere ammirati potranno anche essere acquistati per sostenere i progetti della Fondazione». «Ants per l’autismo è nata a Sona molti anni fa ed ora è una realtà che raccoglie centinaia di famiglie – ha detto l’assessora di Sona Costa -. Ciò grazie al coraggio di un gruppo di mamme che hanno puntato il faro sulla diversità superando pregiudizi e stereotipi». Il programma completo della rassegna su www.fondazionecuoreblu.it.