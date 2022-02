La Ilatium Morini di Mezzane di Sotto lancia il suo primo spumante: Sette

Si chiama Sette il primo spumante di Ilatium Morini. Sette per racchiudere il percorso di una famiglia e l'essenza del logo aziendale: sette petali di un fiore che rappresentano i sette cugini Morini fondatori di Ilatium.

Lo spumante Sette esprime la dinamicità di una realtà aziendale in continua evoluzione che si dimostra capace di elevare una produzione vitivinicola già apprezzata in tutto il mondo. Il blend 75% Garganega e 25% Raboso Verona è composto da uve selezionate con la massima cura provenienti dalle zone di Mezzane di Sotto e della Val d’Illasi. La raccolta è a inizio settembre quando la maturazione è ottimale per poter preservarne l’acidità e i profumi; segue la vinificazione che prevede una prima fermentazione svolta in vasche di acciaio e una successiva rifermentazione in bottiglia per la presa di spuma.

Frutto di lunga e accurata ricerca, per il primo spumante non poteva che essere scelto il metodo classico, complesso e sofisticato procedimento riconosciuto per regalare le migliori bollicine. Il Vino Spumante Metodo Classico Sette Extra Brut presenta un perlage fine e persistente con colore giallo paglierino brillante. All’olfatto l’intensità e la complessità dei profumi ricorda note fragranti, floreali e fruttate. In bocca risulta secco, avvolgente ma con un’acidità spiccata che rende questo vino equilibrato grazie all’affinamento in bottiglia per 40 mesi sui lieviti, con un attento remuage rigorosamente fatto a mano. Il residuo zuccherino molto basso e il gusto secco lo fanno risultare estremamente versatile, perfetto per essere abbinato ad ogni piatto o degustato da solo.

E la completa assenza di gelatine o lieviti di origine animale nella produzione lo rendono un vino adatto anche per vegetariani e vegani. Uno spumante davvero per tutti.

Sette rappresenta un prodotto limitato e di nicchia, uno spumante di grande classe, fine, piacevole e di estrema qualità. Elegante e minimal la bottiglia con stampa a rilievo oro racchiude la quintessenza di un vino perfetto per accompagnare i momenti di festa più importanti.