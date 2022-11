"Il Quartiere che vorrei": il Comune dà appuntamento ai cittadini della Sesta Circoscrizione

L’appuntamento con "Il Quartiere che vorrei" si terrà in Sesta Circoscrizione mercoledì 9 novembre alle 20.30 nella sala conferenze del Centro Tommasoli in via Perini,7.

Si tratta del quarto appuntamento promosso dal Comune di Verona per dialogare sui temi della sicurezza, delle questioni giovanili, dei disagi legati al traffico e ad eventuali altri punti.

Dal confronto diretto con i cittadini emergono di volta in volta nuove tematiche sui cui viene richiamata l’attenzione dell’Amministrazione. Motivo per cui al prossimo appuntamento sarà presente anche l’assessore al Decentramento Federico Benini.

Come di consueto interverranno alla serata le assessore alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, alle Politiche sociali Luisa Ceni, l’assessore alle Politiche giovanili e partecipazione Jacopo Buffolo, l’assessore alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari. Presente anche la presidente della Circoscrizione sesta Rita Andriani.

Protagonisti della serata saranno i cittadini, che potranno intervenire con domande, proposte e riflessioni.