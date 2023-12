Stacco, servizio di trasporto e accompagnamento sociale, cerca volontari

Stacco, progetto promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) di Verona con il contributo della Regione Veneto, negli ultimi 12 mesi, grazie ai suoi mezzi attrezzati anche per trasporto disabili, ha accompagnato oltre 7.800 persone fragili in più di 17.500 trasporti. E ha sfiorato quota 600mila chilometri. Ha percorso cioè un tragitto lungo quanto 15 giri attorno alla Terra. Un via vai quotidiano e continuo per i circa 350 volontari (di cui 270 autisti) e i 74 mezzi, che fanno capo a oltre 23 associazioni di volontariato attive tra città e provincia. Un servizio che garantisce una presenza amica e un trasporto per i tanti anziani e le persone fragili che sul territorio necessitano di un accompagnamento non solo da e per ospedali o ambulatori medici ma anche per attività socio-sanitarie e ricreative. Non un taxi o un'ambulanza, Stacco è un servizio di trasporto dinamico e a 360 gradi erogato grazie a quanti offrono la propria disponibilità come autisti, centralisti e accompagnatori. Il breve tragitto di ogni viaggio, si trasforma così in un tempo di accoglienza, aiuto, ascolto, un rapporto di fiducia e cura che cresce nel tempo tra volontari e utenti.

Nato nel 2009 e sviluppatosi in tutti questi anni, Stacco è reso possibile da un finanziamento della Regione Veneto i cui fondi sono arruolati per coprire parte dei costi. E in occasione della Giornata mondiale del volontariato, che viene celebrata oggi, 5 dicembre, il Csv rilancia la campagna per diventare volontari del servizio Stacco che per continuare a garantire la copertura efficiente di tutto il territorio ha sempre bisogno di nuove risorse umane.

C’è sempre posto, infatti, per nuovi autisti (patente B), accompagnatori o centralinisti, qualsiasi sia l’età: l’importante è essere maggiorenni. È sufficiente avere qualche ora a disposizione, poiché la disponibilità si può concordare con l’associazione, e scegliere l’organizzazione più comoda a Verona o provincia.

«Il 5 dicembre è un’ottima occasione per riflettere sul ruolo dei volontari e su tutto ciò che fanno a favore della collettività e su come agiscono per migliorare il luogo in cui vivono - ha dichiarato il presidente del Csv Roberto Veronese - Stacco, che compirà 15 anni l’anno prossimo, è uno degli esempi più calzanti del benessere sociale che viene dal volontariato: l’obiettivo del servizio è infatti di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone favorendone la mobilità».

«Grazie a tutte le persone che mettono a disposizione il loro tempo, continueremo ad assicurare la loro crescita e quella delle associazioni con la formazione; una delle attività più importanti del progetto e si concentra su guida sicura e primo soccorso», ha aggiunto Davide Continati, referente del Csv per il progetto Stacco.