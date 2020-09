Rinnovo delle tessere elettorali, per tre giorni si può fare in circoscrizione

In vista del prossimo appuntamento elettorale, in programma il 20 e 21 settembre, a Verona è stato attivato un nuovo servizio di consegna e ritiro rapido delle tessere elettorali, per coloro che le avessero completate o smarrite. È la prima volta che si attiva questa possibilità, per permettere ai cittadini di recarsi vicino a casa e senza appuntamento, mentre all'anagrafe centrale di Via Adigetto è possibile recarsi solo su prenotazione per rispettare le norme anti-Covid.

Da lunedì 14 a giovedì 17 settembre, in tutte le sedi delle otto circoscrizioni, sarà possibile consegnare la vecchia tessera dalle 9 alle 10.30. Il giorno seguente alla consegna sarà possibile ritirare le tessera nuova, dalle 11 alle 12.30. Gli orari sfalsati sono stati previsti per evitare assembramenti. Gli addetti dell'ufficio notifiche si occuperanno di portare le tessere consegnate all'anagrafe centrale, dove, nel giro di mezz’ora verranno prodotti i nuovi documenti e quindi portati alla circoscrizione per la consegna del giorno dopo.

Un servizio rapido che consentirà ai veronesi di non doversi recare in centro storico per avere la nuova tessera, ma di fare il cambio direttamente dall'ufficio più vicino a casa.