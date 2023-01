Chi cerca il primo impiego e chi lo ha perduto, il Comune di Verona offre aiuto con il servizio di promozione lavoro

Conoscere meglio il panorama dell'offerta e migliorare quelle conoscenze utili ad orientare la ricerca di lavoro in base alle opportunità del territorio, ma anche possibili occasioni d'impiego all'estero. È l'intento del servizio promozione lavoro del Comune di Verona che, attraverso iniziative mirate, cerca di orientare in maniera il più possibile personalizzata le richieste di prima occupazione ma anche quelle di chi il lavoro l'ha perso.

Parte quindi un nuovo ciclo di sei incontri gratuiti organizzati e realizzati in collaborazione con agenzie ed enti specializzati del territorio. I settori presi in considerazione sono vari, si va dalla logistica al turismo, ai multiservizi, ma ci sono opportunità anche per i tecnici dello spettacolo. Mentre per i più giovani si spiega l'esperienza AuPair all’estero. Tutte professioni che permettono di far incontrare in modo mirato domanda e offerta.

«Il Comune di Verona - spiega l’assessore al lavoro Michele Bertucco - si sta dimostrando all’avanguardia rispetto alle tematiche del lavoro, con una particolare attenzione alle richieste di occupazione. Abbiamo problematiche che riguardano le fasce più giovani, come ad esempio la precarizzazione e le tipologie dei contratti, ma anche una parte di persone oltre i 50 anni che viene messa fuori dal mondo del lavoro, e che si ritrova poi con grandissime difficoltà a reinserirsi. Nei mesi scorsi c’è stata richiesta da parte di chi lavora nel mondo del turismo, nella logistica e nello spettacolo. Attraverso percorsi di questo genere riusciamo a dare delle risposte che, seppur parziali, sono importanti e registrano sempre una grande partecipazione, visto che viene anche data anche l’opportunità di andare all’estero per fare esperienze internazionali».

La partecipazione agli incontri è gratuita, con iscrizione obbligatoria via mail all’indirizzo lavoro@comune.verona.it e fino all’esaurimento dei posti disponibili (25 circa). Possono iscriversi cittadini di Verona e provincia. Il calendario degli eventi è disponibile sul sito web del Comune di Verona – Servizio Promozione Lavoro alla pagina: “Incontri e Laboratori” del Servizio Promozione Lavoro.

I dettagli di ogni specifico evento (eventuali requisiti, modalità e termini di iscrizione) saranno pubblicati alcune settimane prima della data prevista. Per informazioni si può inviare una e-mail a lavoro@comune.verona.it o chiamare i numeri 045 8078782 - 8078776 lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, e martedì e giovedì dalle 15 alle 17. L’iniziativa è stata presentata in sala Arazzi dall’assessore al lavoro Michele Bertucco, dalla responsabile Servizi Politiche Attive del Lavoro Miriam Salardi, dalla Coordinatrice Orientamento del Servizio Promozione Lavoro Comune di Verona Deborah Biazzi e dalla Consulente Orientamento, Eurodesk e organizzazione eventi Anna Maria Maestri.

Il mondo del lavoro in Veneto

In materia di occupazione, la Bussola, la pubblicazione dell’Osservatorio Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, ha evidenziato che il 2022 si è confermato un anno positivo per il mercato del lavoro in Veneto. Soprattutto nella prima parte dell’anno è proseguito il rimbalzo occupazionale post Covid iniziato nell’estate del 2021, per poi mostrare un progressivo rallentamento del ritmo di crescita. A fronte di una buona ripresa del mercato del lavoro però, sono ancora molte le posizioni per le quali le aziende non riescono a trovare lavoratori da inserire, sia per profili tecnici che per mansioni generiche. Una situazione al momento fluida e riguardo alla quale prossimamente verrà dato un quadro più dettagliatocon un report sia quantitativo che qualitativo. Lo studio verrà presentato il prossimo mese.

Il calendario degli incontri

Martedì 31 gennaio dalle 10 alle 12 - “Lavorare nella logistica” - realizzato in collaborazione con la filiale di Verona dell’Agenzia per il Lavoro Synergie Italia. In occasione di questo incontro, sarà possibile approfondire le caratteristiche e i requisiti della professione di addetto/a alla logistica e magazzino ed entrare in contatto con diverse opportunità professionali per questo profilo. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di svolgere un colloquio conoscitivo e di consegnare il proprio CV alle selezionatrici.

Martedì 21 febbraio dalle 15 alle 18 - “Come diventare tecnici dello spettacolo”, in collaborazione con Fondazione Centro Studi Doc ETS. Sono diverse, infatti, le imprese del settore sul territorio locale e nazionale che offrono opportunità di lavoro e di crescita professionale sul campo. Durante l’evento, gli esperti di Doc Servizi illustreranno quali sono le professioni maggiormente ricercate per la stagione estiva nel mondo dello spettacolo, le caratteristiche e le competenze richieste ai diversi profili, oltre che le attività e le mansioni previste. Inoltre, sarà possibile confrontarsi con i diversi professionisti presenti, ascoltando una testimonianza professionale e partecipando a brevi incontri individuali per autocandidarsi nel settore.

Martedì 14 marzo dalle 15 alle 17 - “Lavorare nel settore del turismo a Verona”. L’evento, realizzato in collaborazione con EBT Ente Bilaterale del Turismo del Veronese, sarà incentrato sulle opportunità di lavoro in ambito turistico nel territorio di Verona, con la possibilità di presentare la propria candidatura alle offerte gestire dall’Ente.

Martedì 4 aprile dalle 15 alle 17 - “L’esperienza di AuPair: partire...e ospitare!”. Durante l’incontro, aperto a giovani e famiglie, saranno illustrate le caratteristiche del lavoro alla pari sia per coloro che desiderano partire per questo tipo di esperienza, sia per la famiglie che avrebbero piacere di ospitare un/a giovane AuPair.

Martedì 9 maggio dalle 15 alle 17 - “Parti con l’Europa! Programmi di mobilità all’estero per i giovani”. L’incontro, realizzato dall’Agenzia Eurodesk e Mobilità Internazionale del Servizio Promozione Lavoro del Comune di Verona, è dedicato ai giovani e alle giovani che hanno desiderio di svolgere un’esperienza all’estero. Sarà incentrato sulle opportunità di mobilità internazionale promosse dall’Unione Europea e fornirà indicazioni su come scegliere l’esperienza più adatta e prepararsi alla partenza.

Mercoledì 24 maggio dalle 10 alle 12 - “Lavorare nel settore pulizie e multiservizi”. L’evento, realizzato in collaborazione con la filiale di Verona dell’Agenzia per il Lavoro Randstad Italia, sarà dedicato alla presentazione dei profili e di offerte di lavoro in ambito pulizie, ristorazione collettiva e portierato. I partecipanti potranno svolgere un colloquio conoscitivo con i professionisti di Randstad e consegnare il proprio Curriculum.