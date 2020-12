Biblioteche di quartiere a Verona: riprendono i prestiti e download gratis di 2 ebook

Riprendono i prestiti anche nelle biblioteche di Borgo Trieste, Borgo Milano e Borgo Roma. Da lunedì 14 dicembre il servizio riparte anche nei quartieri, dopo essere stato attivato alla Biblioteca Civica. Sarà necessaria però la prenotazione. Gli utenti potranno richiedere un massimo di 3 pubblicazioni tramite il catalogo online https://cbv.comune. verona.it, autenticandosi con le proprie credenziali. Oppure telefonando direttamente nella biblioteca più vicina negli orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. O inviando una mail. Non appena disponibile il materiale, l'utente verrà avvisato tramite sms o e-mail e potrà ritirarlo munito di tessera di iscrizione o documento di identità.

La distribuzione dei libri prenotati avverrà all’ingresso delle biblioteche, attendendo il proprio turno fuori, all'aperto. Obbligatori mascherina e distanziamento. Le restituzioni si effettueranno solamente tramite i box esterni di Biblioteca Civica, Borgo Roma e Borgo Trieste, attivi 24 ore su 24, tutti i giorni. Per tutto il mese di dicembre 2020, ciascun utente registrato ha inoltre a disposizione il download di 2 ebook dal catalogo online https://abv.comune. verona.it/bibliografie/ebook/ tutti-gli-ebook-disponibili- nel-nostro-catalogo.

«Un servizio importante per i nostri quartieri e per i numerosi veronesi che usufruiscono del sistema bibliotecario comunale - spiega l'assessore alla Cultura Francesca Briani -. A due settimane di distanza dalla ripresa dei prestiti alla Civica abbiamo voluto riaprire anche tre delle biblioteche di quartiere, una per zona in modo da coprire tutto il territorio. Così facendo, i cittadini avranno a portata di mano un servizio culturale importante con la possibilità di accedere al patrimonio non solo librario del nostro sistema bibliotecario».

Informazioni e contatti

Biblioteca "A. Mondadori" Borgo Trieste, tel 045 523385, e-mail sbuv@comune.verona.it. Biblioteca "G. Caliari" Borgo Roma, tel 045 585734, e-mail sbur@comune.verona.it. Biblioteca "D. Caprioli" Borgo Milano, tel 0454948029, e-mail sbubm@comune.verona.it.