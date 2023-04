Ulss 9 Scaligera tampona carenze a Vallese con il servizio medico distrettuale

L'Ulss 9 Scaligera potenzia il servizio per gli abitanti della Bassa Veronese rimasti senza medico di famiglia. Da domani, 20 aprile 2023, l'azienda sanitaria attiva il medico distrettuale a Oppeano, in collaborazione con l'amministrazione comunale locale.

Il servizio sarà operativo per il mese di aprile solo di giovedì, in Via Spinetti 234/236 nella frazione di Vallese. Ed è riservato ai cittadini al momento sprovvisti del medico di medicina generale.

L'orario è: dalle 9 alle 13 per appuntamenti e comunicazioni telefoniche; dalle 10 alle 13 per gli accessi liberi e dalle 13 alle 19 per le attività su prenotazione.

Il medico distrettuale è un progetto attivato dall'Ulss 9 Scaligera per garantire l’assistenza primaria ai cittadini rimasti privi del medico di base. È pensato come una misura straordinaria e temporanea per rispondere ai bisogni di quella parte di popolazione che al momento non riesce a trovare la disponibilità di un medico. Si tratta di uno strumento flessibile, attivabile in caso di necessità fino all’individuazione di un nuovo medico di medicina generale in grado di garantire l’assistenza ai cittadini rimasti scoperti.

Il servizio garantisce quindi tutte quelle prestazioni di assistenza primaria generalmente fornite dal medico di base (prescrizioni di farmaci, prestazioni strumentali e specialistiche, certificazioni, visite ambulatoriali e a domicilio).