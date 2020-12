Aperto il bando 2021 per il Servizio civile con l'Ulss 9 Scaligera: tutte le informazioni

Anche quest’anno il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno messo a bando la possibilità per 46.891 giovani di prendere parte al Servizio Civile Universale. L’Azienda Ulss 9 Scaligera è risultata vincitrice dell’avviso per gli Enti e ha l’opportunità di accogliere e inserire 58 volontari presso alcuni servizi socio sanitari del Distretto 3 - Pianura Veronese e Distretto 4 - Ovest Veronese.

I giovani, tra i 18 e i 28 anni, potranno scegliere di aderire ad uno dei 4 progetti proposti dall’Ulss 9 Scaligera: A modo tuo (Area minori, adolescenti e giovani - Servizi Socio-Educativi presso 36 Comuni del Distretto 4) – 36 posti; Gocce di memoria (Area anziani – Servizi Socio-Educativi presso 14 Comuni del Distretto 4) – 14 posti; Controvento (Area disabilità – Sedi Distretti Socio Sanitari di Bussolengo, Legnago e Bovolone) – 4 posti; Depende (Area Dipendenze – Serd Bussolengo e Legnago) – 4 posti.

Servizio civile Ulss 9 Scaligera

I giovani aderenti parteciperanno alle progettualità per 12 mesi, per un totale di 1.145 ore di impegno (media di 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì). È previsto un compenso mensile pari a 439,50 euro. I volontari parteciperanno inoltre a un periodo di tutoraggio per l’acquisizione di conoscenze e competenze utili all’accesso al mercato lavorativo e alla valorizzazione delle competenze acquisite nel corso dell’annualità progettuale.

I candidati possono presentare domanda online, accedendo alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/, inserendo le proprie credenziali SPID, entro le ore 14 del 8 febbraio 2021. Diventare volontario di Servizio civile aggiunge alla volontà di mettersi al servizio degli altri e del proprio Paese, svolgendo “un’azione di cittadinanza attiva e di difesa non armata della Patria”, la possibilità di acquisire conoscenze e competenze teoriche e pratiche, e più in generale rappresenta un’occasione di crescita personale e formativa.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata al Servizio Civile sul sito www.aulss9.veneto.it o rivolgersi all’Ufficio Servizio Civile dell’ULSS 9: scn@aulss9.veneto.it, tel. 045 6712372 (lunedì-mercoledì-venerdì, dalle 9 alle 13), Whatsapp 329 0175134. Saranno proposte alcune occasioni informative online.