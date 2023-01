Servizio civile universale, il Comune di Verona promuove due workshop gratuiti per orientare i giovani: ecco come iscriversi

C’è tempo fino a venerdì 13 gennaio per iscriversi ai due workshop "Scegli il Servizio Civile Universale insieme a noi", primi appuntamenti del nuovo ciclo promosso dall’assessorato al Lavoro del Comune di Verona per il 2023. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, in via prioritaria residenti o domiciliati a Verona, che intendono intraprendere l’esperienza del Servizio Civile Universale. I due incontri si terranno lunedì 16 gennaio e mercoledì 14 febbraio, dalle 14 alle 17, al Servizio Promozione Lavoro del Comune di Verona, Via Macello 5, nel quartiere Filippini.

I workshop, secondo quanto indicato da una nota di Palazzo Barbieri, hanno un duplice obiettivo: supportare i ragazzi, illustrando loro le varie opportunità per poter scegliere il progetto più in linea con le proprie caratteristiche e attitudini per sviluppare al meglio competenze utili alla vita personale, sociale e professionale, e aiutarli nel presentare la propria domanda. Il primo incontro, lunedì 16 gennaio, sarà dedicato all’approfondimento dei diversi settori in cui è possibile svolgere l’esperienza di Servizio Civile Universale e fornirà le informazioni e orientamento su come scegliere il progetto più adatto, confrontarsi sulle domande a cui si è chiamati a rispondere al momento della candidatura.

Mercoledì 1 febbraio invece verrà spiegata la corretta procedura telematica per presentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale 2023. Le orientatrici del Servizio Promozione Lavoro saranno inoltre a disposizione di chi necessita di un supporto individuale, fra il primo e il secondo incontro, ma anche per chi non avrà la possibilità di partecipare ma è interessato a ricevere orientamento nella scelta del progetto e informazioni sul processo di candidatura.

Gli incontri sono gratuiti e aperti ad un numero massimo di partecipanti selezionati in ordine di iscrizione. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo lavoro@comune.verona.it indicando nell’oggetto "Richiesta partecipazione laboratori Servizio Civile Universale" e inserendo nella mail: Nome e cognome, Codice fiscale, Recapito telefonico e Comune di residenza. Tutti coloro che si iscriveranno saranno ricontattati dalla segreteria organizzativa che confermerà o meno la loro partecipazione in base alla disponibilità, in ordine di data di iscrizione.