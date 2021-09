Servizio Civile, Comune di Verona insieme ad Anci: nuove opportunità per i giovani

Più opportunità per i giovani che vogliono aderire ai progetti di Servizio civile nazionale proposti dal Comune di Verona. L'Amministrazione ha infatti aderito in qualità di Ente di Accoglienza di Anci Veneto all’Albo del Servizio Civile Universale, iscrizione che permetterà a Palazzo Barbieri di attivare programmi di intervento e progetti specifici commissionati direttamente dall'Anci, ampliando così l'offerta dell'ente.

Una scelta che si traduce nella volontà di dare ai giovani maggiori occasioni per approcciarsi al mondo del lavoro, per una crescita personale ma anche per un’educazione alla cittadinanza attiva.

Dal 2004 il Comune di Verona ha attivato dei progetti di Servizio Civile Nazionale, aumentando nel tempo il numero dei progetti e coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani.

Il Comune destinerà i volontari alle aree di intervento delle politiche sociali, educative, agricole, estere, di protezione civile, del patrimonio ambientale, del patrimonio storico artistico e culturale sulla base della disponibilità del bilancio di competenza e delle richieste dei settori interessati, facendo riserva di successivi provvedimenti dirigenziali per l’impegno della spesa.

«Grazie a questa adesione il Comune di Verona compie un atto dovuto verso i nostri giovani, perché rappresentano il nostro futuro – afferma l'assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani -. Saranno loro i futuri amministratori, imprenditori e lavoratori della città, è importante inserirli e far conoscere loro ogni ambito lavorativo, artistico e culturale, accrescendo soprattutto un’educazione da cittadini attivi e responsabili. Negli ultimi anni il Comune ha implementato in modo considerevole il numero di progetti, coinvolgendo sempre più volontari impegnati in diversi settori. L'adesione allo specifico albo ci permette di fare un salto di qualità anche in questo ambito».