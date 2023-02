Servizio civile nel Comune di Verona, a breve scade il bando. L'ass. Buffolo tra gli universitari per promuovere l'iniziativa

Nella serata di mercoledì 1 febbraio da Palazzo Barbieri è partita una comitiva di giovani consiglieri guidati dall’assessore alle politiche giovanili, il giovanissmo Jacopo Buffolo, diretta nel quartiere universitario di Veronetta, che per tradizione il mercoledì sera è particolarmente vivo e frequentato essendo "serata universitaria". L'obiettivo dichiarato era quello di promuovere nel modo più capillare possibile il progetto del Servizio civile in Comune, a cui possono partecipare ragazzi tra i 18 e 28 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco con un’esperienza di crescita personale e che contribuirà anche a migliorare la vita della comunità.

Il bando per presentare la domanda scade il prossimo 10 febbraio. Mancano quindi ancora pochi giorni per far conoscere ai giovani il progetto nelle sue diverse opportunità. Da qui l’idea dell’assessore Buffolo di andare sul posto e incontrare personalmente i potenziali volontari, raccontando loro in che cosa consiste l’iniziativa e portando le testimonianze di chi l’esperienza l’ha già vissuta.

Con l’assessore Buffolo c’erano la consigliera comunale Beatrice Verzè, i consiglieri Giacomo Piva, Giacomo Cona e Alberto Falezza e alcuni consiglieri di circoscrizione. Insieme hanno raggiunto la zona universitaria percorrendola fino a piazza Santa Toscana e distribuendo volantini informativi nei bar, nei locali del quartiere e in biblioteca Frinzi. «Per promuovere il progetto è partita nelle scorse settimane una campagna informativa ad hoc arricchita da numerose testimonianze video. - ha spiegato l’assessore Buffolo - Abbiamo voluto dare uno sprint finale andando ad incontrare direttamente i giovani in zona universitaria per raggiungere più ragazzi possibili. Abbiamo riscontrato interesse e curiosità».

Sono 26 i posti disponibili per il Servizio civile universale in Comune, i volontari potranno partecipare ad uno dei quattro programmi previsti: "I giovani sono il presente", "Non solo scuola: volontari per un sistema educativo diffuso", "La ricchezza della comunità: volontari per la valorizzazione culturale" e "Biblioteca: cultura a portata di tutti". La durata del Servizio civile è di 12 mesi, con un impegno non inferiore alle 25 ore settimanali, a fronte di un assegno mensile di 444,30 euro. Il bando, con tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda, e i dettagli dei vari progetti è disponibile sul sito: www.politichegiovanili. comune.verona.it.