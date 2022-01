Servizio civile 2022: dal Comune di Bosco Chiesanuova a tutto il Veneto con le Pro Loco, i posti disponibili

Anche quest’anno il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale hanno messo a bando la possibilità per 56.205 giovani di prendere parte al Servizio civile universale. Tra i progetti positivamente valutato e accolti, ci sono anche i tre proposti dal Comune di Bosco Chiesanuova in collaborazione con Amesci che hanno l’opportunità di accogliere e inserire 4 giovani volontari, tra i 18 e i 28 anni. Il bando di selezione è aperto dal 14 gennaio 2022 fino al 26 gennaio 2022 e i tre progetti di servizio sono tutti a beneficio di una comunità più solidale e inclusiva, oltre che della crescita dei giovani stessi.

C’è il progetto "Dalla parte del cittadino" che offre l’opportunità per 2 volontari di partecipare alle azioni di potenziamento degli strumenti informativi e delle occasioni di incontro e partecipazione dei cittadini con lo scopo di contrastare i fenomeni di esclusione sociale. Vi è poi il progetto "Sogni dei Piccoli, Grandi Realtà" che rappresenta invece l’occasione per 1 volontario di contribuire ad alleviare i disagi psico-socio-relazionali e culturali di minori, con particolare attenzione a quelli in situazioni di fragilità. Infine, vi è il progetto "Uno per Tutti, Tutti per la Biblioteca!" che accoglierà 1 volontario che desideri tutelare, valorizzare e promuovere l’Istituto Biblioteca in quanto presidio e catalizzatore culturale e sociale.

Diventare volontario di Servizio civile è «un’azione di cittadinanza attiva utile al prossimo e al proprio territorio ma anche un’occasione per i giovani di acquisire competenze teoriche e pratiche utili per accedere al mercato lavorativo. - dichiara Lorenza Corradi, assessore con delega alle politiche sociali e all’istruzione del Comune di Bosco Chiesanuova - Il Servizio civile è un atto di impegno verso gli altri ma anche un passo verso l’autonomia personale».

I giovani selezionati parteciperanno alle progettualità per 12 mesi, per un totale di 1.145 ore di impegno (equivalenti ad una media di 25 ore settimanali – dal lunedì al venerdì) con una indennità mensile pari a 444,30 euro. È richiesto il possesso della patente B. È possibile candidarsi unicamente online, sul sito DOL https://domandaonline.serviziocivile.it/ accedendo con le credenziali SPID, entro le ore 14 del 26 gennaio 2022.

Servizio civile ad Oppeano

Anche il Comune di Oppeano ha pubblicato il bando per il Servizio civile con durata dagli 8 ai 12 mesi a seconda del progetto. La domanda va presentata accedendo al sito www. serviziocivileveneto.it. Su tale sito è possibile visionare, oltre al bando, le sedi di servizio.

Nel Comune di Oppeano sono disponibili 2 posti presso la Biblioteca Comunale e 1 posto presso i servizi sociali. Per ullteriori informazioni sul servizio nel Comune di Oppeano è anche possibile telefonare al seguente numero: 045 7139218.

Il Servizio civile con le Pro Loco: 6 posti liberi in provincia di Verona

Salvaguardare, riscoprire e trasmettere il vasto patrimonio culturale veneto, sviluppando un vero e proprio percorso professionale e lavorativo. Questa la sfida che Veneto UNPLI, attraverso il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, lancia alle nuove generazioni. Si cercano 64 volontari per sviluppare nuovi progetti culturali e sono 6 i posti liberi in provincia di Verona. Anche in questo caso, per 12 mesi, 64 ragazzi tra i 18 e i 28 anni potranno, infatti, partecipare in prima persona al progetto "Il gusto della tradizione, un viaggio nell’enogastronomia veneta" in programma presso 37 sedi delle Pro Loco del Veneto. Obiettivo delle azioni proposte sarà consolidare nei giovani veneti, l’identità culturale regionale, instaurando al tempo stesso un maggior senso di partecipazione nella cittadinanza, valore fondamentale per lo sviluppo di ogni comunità.

In particolare, il progetto di UNPLI Veneto consentirà ai giovani volontari di mettersi alla prova all’interno delle Pro Loco e in diverse azioni d’intervento: dalla realizzazione di nuovi materiali informativi, sia in formato digitale che cartaceo, alla gestione dei canali on-line delle Pro Loco, dall’organizzazione di eventi enogastronomici alle attività con gli studenti delle scuole secondarie di I grado, dalla creazione di itinerari culturali alla gestione dell’ufficio turistico. Un’esperienza, quella con le Pro Loco del Veneto, che può costituire il primo e più importante step per il futuro dei volontari coinvolti. Il Servizio Civile con UNPLI riesce, infatti, a coniugare la formazione lavorativa individuale ad una ricchezza di valori umani e personali che pochi altri percorsi possono offrire. Queste le sedi veronesi coinvolte:

CONSORZIO PRO LOCO VALPOLICELLA - SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - VIA INGELHEIM 7. Sono 2 i posti disponibili .

- SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - VIA INGELHEIM 7. Sono . PRO LOCO CAPRINO VERONESE - CAPRINO VERONESE (VR) - VIA SANDRO PERTINI 22. Sono 2 i posti disponibili .

- CAPRINO VERONESE (VR) - VIA SANDRO PERTINI 22. Sono . PRO LOCO SAN PIETRO IN CARIANO - SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - VIA INGELHEIM - c/o Ex Stazione 7. Sono 2 i posti disponibili.

Scarica l'elenco completo delle sedi Servizio Civile - UNPLI Veneto - 2022

Un percorso di crescita professionale a tutti gli effetti, per il quale i volontari recepiranno anche il giusto riscontro economico: ai giovani avviati al servizio civile, infatti, verrà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro. Per candidarsi è necessario essere in possesso del titolo di studio minimo di diploma di maturità ottenuto a conclusione del ciclo quinquennale dalla scuola secondaria di secondo grado. Anche in questo caso per inviare la propria candidatura c'è tempo fino alle ore 14 del 26 gennaio 2022. Ulteriori informazioni, dettagli e modalità di partecipazione sono reperibili al seguente link: https://www.unpliveneto.it/2021/12/22/.

«È un percorso di crescita personale e professionale - spiega il presidente UNPLI Veneto, Giovanni Follador - mediante il quale i partecipanti potranno dare il proprio contributo alla riscoperta e alla pianificazione di strategie per lo sviluppo sostenibile del territorio, incrementando la conoscenza, la conservazione e la trasmissione del patrimonio enogastronomico e dei beni locali della nostra regione. Solo valorizzando le nostre origini possiamo affrontare il futuro».