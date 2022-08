Il Comune di Negrar attiva un servizio di assistenza domiciliare: come funziona e come richiederlo

Il Comune di Negrar di Valpolicella annuncia di aver attivato un "Servizio di assistenza domiciliare" per aiutare le persone fragili e supportare le loro famiglie. Si tratta di un "progetto di cura a domicilio", finalizzato in particolare a favorire la permanenza delle persone nella propria casa, evitando fino a quando possibile i ricoveri nelle strutture.

«Il servizio, svolto prevalentemente presso l'abitazione della persona - dichiara l’assessore con delega alla Famiglia e Pari Opportunità, Franca Righetti - rientra nell’ambito di un approccio che ha l'obiettivo di mantenere e rafforzare le autonomie della persona non autosufficiente, o parzialmente autosufficiente, e sostenere la rete familiare che se ne prende cura. Attualmente il "Servizio di Assistenza domiciliare" è svolto da una cooperativa incaricata dal Comune».

L'assistenza domiciliare, secondo quanto spiegato dal Comune di Negrar di Valpolicella in una nota, è fornita da operatori socio-sanitari qualificati per la cura e la supervisione dell'igiene personale, la mobilizzazione e l'addestramento all'utilizzo di ausili, la supervisione dell'igiene ambientale, accompagnamenti sanitari e socializzazione, segretariato sociale. «Per l’attivazione del servizio - spiega l’assessore Righetti - si contatta l'assistente sociale del Comune di Negrar di Valpolicella, che previa visita domiciliare, attiverà il progetto personalizzato concordato con la famiglia. Il costo del servizio viene sostenuto prevalentemente dal Comune e in parte dalla persona, in base all’Isee e alle condizioni sanitarie, familiari e ambientali».

Per informazioni sul "Servizio di assistenza domiciliare" e sugli altri servizi è possibile rivolgersi alle referenti del Servizio stesso presso il Comune: