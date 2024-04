Casa di Comunità e nuovi servizi sanitari in arrivo nel Comune di Bovolone

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra l'Amministrazione del Comune di Bovolone e la direzione dell'azienda Ulss 9 Scaligera in merito allo stato di avanzamento per la realizzazione di quanto previsto nelle convenzioni siglate a febbraio 2024.

I provvedimenti delineano attività collegate alla realizzazione di un progetto sperimentale organizzativo-gestionale delle attività tipo Casa della Comunità riqualificando alcune aree interne della struttura ospedaliera di Bovolone e valorizzando gli spazi della struttura stessa. Il Comune di Bovolone e la Casa di Riposo "San Biagio" hanno messo a disposizione dell'Ulss 9 Scaligera rispettivamente le somme di 196 mila euro e di 100 mila euro per gli interventi di riqualificazione.

Gli interventi strutturali ed impiantistici che riguardano il piano primo, terra e seminterrato della struttura ospedaliera, già iniziati nel mese di marzo, troveranno la conclusione nel prossimo mese di giugno, permettendo così la piena attivazione dei servizi previsti nel progetto sperimentale.

«L'incontro con il Comune di Bovolone si inserisce nel continuo e proficuo dialogo tra l'Azienda e le Amministrazioni del territorio - ha spiegato Patrizia Benini, direttore generale Ulss 9 Scaligera -. Stiamo gestendo, come azienda, i diversi trasferimenti dei Servizi esistenti a Bovolone e gli avvii delle nuove attività, senza soluzione di continuità, in un programma articolato, condiviso con l'Amministrazione di Bovolone e la Casa di Riposo "San Biagio", che ringraziamo per le somme messe a disposizione, segno tangibile dell'interesse per la collettività. Per noi rappresentano uno stimolo a impegnarci per garantire un servizio sempre più efficiente, in linea con i bisogni di salute del territorio di Bovolone e dintorni».

Da parte sua il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani, ha afferma: «Ho avuto l'onore e il piacere di conoscere il nuovo direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, la dottoressa Patrizia Benini nella sede dell'Ulss di Verona, in via Valverde, durante l’incontro tra i dirigenti sanitari, tecnici ospedalieri e l’Amministrazione del Comune di Bovolone, da me rappresentata insieme alla vicesindaco Anna Ferrazzano, l’assessore al Sociale Paolino Turrini e il xonsigliere delegato ai Medici di Medicina Generale Stefano Pagan. L’incontro - ha confermato il primo cittadino - è stato più che positivo e, oltre all’immediata disponibilità, abbiamo avuto modo di interfacciarci con la professionalità e l’alto interesse del direttore Generale per le tematiche e le necessità che nascono dal territorio: la dottoressa Benini, infatti, si è dimostrata subito intenzionata non solo a mantenere con Bovolone un dialogo costante e aggiornato ma anche ad agire concretamente per i cittadini. Durante l’incontro ho avuto modo di confrontarmi sia sulla struttura ospedaliera di Bovolone sia sui nuovi servizi da erogare a tutto il territorio, ribadendo l’importanza del rispetto della convenzione recentemente firmata dall’ex dg, il dottor Pietro Girardi, che ringraziamo per la disponibilità e professionalità sempre dimostrate. La convenzione è frutto dell’impegno di Amministrazione e Ulss per l'apertura della Casa della Comunità e dell’Hospice, il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e il futuro riavvio del PPI in vista del reclutamento di nuovi dottori. In questa stessa occasione ci siamo poi aggiornati riguardo la collaborazione tra la Casa di Riposo "San Biagio" e l’Ulss 9. Rinnovo i miei auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Benini, mi complimento per la nuova nomina a Direttore Generale presso la nostra Ulss e ringrazio lei e i Dirigenti per questo incontro positivo e costruttivo».

Il programma articolato degli interventi a Bovolone, integrato con i lavori strutturali, comprende trasferimenti dei servizi esistenti e l'avvio di nuove attività.

Questo il prospetto schematico:

Servizio di Continuità Assistenziale: era già presente, trasferito nei nuovi locali;

Servizi del Dipartimento di Prevenzione: il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che garantisce le certificazioni di Medicina Pubblica, le vaccinazioni pediatriche e, per categorie a rischio le vaccinazioni per adulti, è stato trasferito il 5 marzo us. dalla sede di Via A. Cappa - Bovolone, all’interno degli spazi riqualificati;

Attività di prevenzione Cardio 50: iniziato lo screening l’8 aprile 2024;

Assistenza Pediatrica: dal 2 maggio 2024 saranno presenti i PLS (Pediatri di Libera Scelta) dell’ambito territoriale di riferimento;

Telerefertazione: già attiva per gli esami di Radiologia tradizionale urgente; l’1 marzo 2024 è stato formalizzato un percorso con la UOC Radiologia di Legnago che ha ampliato le tipologie di esami tradizionali urgenti e gli orari di teleradiologia;

PUA (punto unico di accesso), porta di accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali: sarà attivato entro il prossimo mese di maggio;

Servizio di Cure palliative: già presente, e per esso l’Azienda ha in corso procedure per il suo potenziamento;

Servizi per la Comunità: locali a disposizione della cittadinanza per incontri singoli e/o collettivi con professionisti saranno attivati alla conclusione dei lavori strutturali e impiantistici.

Per quanto attiene la Casa di Riposo, nel prossimo mese di maggio è previsto il trasferimento di 23 posti letto al primo piano dell’Ospedale San Biagio. A servizio del personale della Casa di Riposo saranno realizzati nuovi spogliatoi al piano seminterrato che potranno essere utili anche per il personale della Struttura Aziendale.