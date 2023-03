Servizi prima infanzia, il Comune di Verona amplia la sua offerta in vista del prossimo anno

Potenziare i servizi prima infanzia per la fascia 0-3 anni, con la proposta di due nuove attività: "Sezioni Primavera", rivolto a bambini e bambine tra i 2 e i 3 anni di età, e "Spazi gioco", per i più piccoli dai 12 ai 36 mesi. È questo il risultato di un lungo lavoro portato avanti dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona che, a partire dall’anno 2023/2024, amplia la propria offerta educativa per intercettare anche le esigenze di quelle famiglie veronesi che, ad oggi, non utilizzano i servizi comunali offerti.

L’obiettivo, spiegano da palazzo Barbieri, è infatti quello di raggiungere i genitori veronesi che, per ragioni diverse, non portano i propri bambini ai Nidi comunali, fascia 0-3 anni.

«Il Comune di Verona – ha spiegato l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia – amplia la propria offerta educativa e attiva nuovi servizi per la prima infanzia. Si tratta in particolare delle "Sezioni Primavera", che concorrono ad un rafforzamento dei servizi 0-6, nella convinzione che investire sui servizi significa riportare al centro i diritti delle bambine e dei bambini e offrire opportunità positive alle famiglie per lo sviluppo della comunità. L’altro è lo "Spazio Gioco", previsto dalla legge a livello regionale da diversi anni, che accoglie i bimbi da 1 a 3 anni. Si svolge 3 ore al mattino dalle 9 alle 12, dando un supporto continuativo alle famiglie, in particolare a quelle che di solito non portano i bambini a scuola o per i costi alti, o perché non trovano posto.

Puntiamo a fornire più educazione, meno disuguaglianze, per un nuovo sguardo sul futuro. Ringrazio gli uffici del Comune che da mesi lavorano per poter offrire questo servizio, che nasce per crescere nei prossimi anni in modo da garantire una più capillare distribuzione sul territorio».

I nuovi servizi sono stati presentati venerdì mattina dall’assessora La Paglia insieme alle dirigenti comunali dell’area Servizi alla Persona Paola Zanchetta e direzione Servizi Formativi e dell’Istruzione Antonella Cherchi.

NUOVE ATTIVITÀ - Le due "Sezioni Primavera" saranno attivate alla scuola dell’infanzia Alessandri di Parona e alla scuola dell’infanzia Villa Cozza di Borgo Santa Croce, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30. Saranno accolti da un minimo di 10 ad un massimo di 20 bambini per sezione.

L’inserimento del servizio all’interno delle scuole dell’infanzia, rende l’attività un importante laboratorio per favorire una continuità tra i due segmenti dell’offerta educativa 0-3 e 3-6.

I piccoli dovranno aver compiuto i 24 mesi tra il primo gennaio ed il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi tra il primo settembre ed il 31 dicembre l’ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età, fatta salva diversa determinazione stabilita dalle intese regionali.

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2023/2024 si potranno effettuare esclusivamente on line dal 14 marzo al 3 aprile. Sono previste rette agevolate in base all’Isee e per famiglie numerose. Le rette applicate per le Sezioni Primavera sono inferiori a quelle dei Nidi comunali.

Due sezioni saranno previste anche per gli "Spazi Gioco", rivolti a piccoli che vanno dai 12 ai 36 mesi (nati dal 01/01/2021 al 31/12/2022). Sono un servizio previsto dalla Legge regionale 84, che comprende tutti i servizi per la prima infanzia.

Nello spazio gioco, a differenza del servizio comunale "Tempo per la Famiglia", il bambino può rimanere senza genitori, per un massimo di 3 ore, in un ambiente educativo controllato e sicuro. È diverso dall’idea del baby parking, perché il servizio è giornaliero per un periodo continuativo e non a richiesta secondo le necessità dei genitori.

Il servizio, che avrà un costo mensile di 60 euro, sarà attivato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, per tre ore giornaliere. Durante lo ‘Spazio Gioco’ non è previsto il servizio mensa e il riposo dei bambini. Si sta valutando l’apertura di uno spazio in 5^ Circoscrizione, per coprire l’area Sud della città, e di un altro in 3^ Circoscrizione, per l’area Ovest.

SERVIZI EDUCATIVI ATTUALMENTE ATTIVI - Il Comune gestisce 24 Nidi d’Infanzia che accolgono bambini e bambine dagli 0 ai 3 anni, e 28 Scuole dell’Infanzia per quelli dai 3 ai 6 anni. Strutture presenti su tutto il territorio cittadino, nell’ottica di una capillare distribuzione dei servizi che consenta alle famiglie residenti nei diversi quartieri di poterne usufruire conciliando il tempo lavorativo e la vita familiare. Insieme alle strutture statali e paritarie private, che godono di contributi comunali necessari per permettere loro la continuità del servizio, l’offerta formativa nella città di Verona soddisfa pienamente le domande per i bambini nella fascia di età 3 - 6.

Il Comune gestisce inoltre i "Tempi per la Famiglia", un servizio per la prima infanzia rivolto ai bambini e alle bambine dagli 0 ai 3 anni e agli adulti che li accompagnano.

La particolarità di questo servizio educativo consiste proprio nell’occuparsi della crescita dei bambini e degli adulti insieme, curando la qualità della relazione e offrendo coinvolgenti proposte di gioco e sperimentazione in contesto sociale.