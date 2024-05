Iniziate le riprese, Verona è protagonista di una nuova serie TV

Verona, con il suo fascino senza tempo, si prepara a incantare il pubblico grazie ad una nuova fiction. Le riprese, iniziate nei giorni scorsi, proseguiranno fino al 15 giugno e vedranno la città protagonista di una serie TV di cui saranno presto svelati maggiori dettagli.

Alcuni dei luoghi più suggestivi e incantevoli di Verona faranno da cornice alla serie: il Castello di Montorio, il Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta, le piazze Duomo, Broilo e Santo Stefano, Ponte Pietra e il Ponte di Castelvecchio, fino all’Arsenale e al belvedere sull’Adige.

L'ambientazione veronese permetterà di riprodurre fedelmente l'atmosfera del romanzo da cui la fiction è tratta, promettendo di attrarre un vasto pubblico e di aumentare il flusso turistico verso la città. Questo progetto regionale mira a valorizzare luoghi meno noti, ma altrettanto affascinanti di Verona.

Inoltre, le riprese coinvolgeranno anche professionisti del territorio, con l'obiettivo di diffondere competenze e creare opportunità lavorative.

Informazioni utili

Le riprese sono previste fino al 15 giugno, ma potrebbero subire lievi variazioni sulla base del calendario di produzione e delle esigenze ad esso collegate.

In particolare, per quanto riguarda la disponibilità delle location:

Castello di Montorio. Il periodo comprensivo dei lavori allestimento e disallestimento è dal 25 al 30 maggio, le riprese sono previste nelle giornate del 27 e del 28 maggio;

Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” alla Tomba di Giulietta, dal 30 maggio al 1 giugno. Durante le riprese, sarà garantito agli sposi e ai loro invitati l’accesso alla sala Galtarossa e alla sala delle Muse secondo il calendario dei matrimoni fissati. Nei giorni di ripresa i turisti potranno comunque accedere e visitare il Museo;

Piazza del Duomo e dintorni nella giornata del 29 maggio;

area di piazza Broilo, Via Ponte Pietra, Piazza Santo Stefano e dintorni, giornate dal 5 al 7 giugno e dal 10 al 13 giugno;

Palazzo Voghera dal 5 al 7 giugno;

Ponte di Castelvecchio e zona piazza Arsenale, giornate del 14 e del 15 giugno;

belvedere sull'Adige a lato del Ponte di Castelvecchio (lato Arsenale), giornate del 14 e del 15 giugno.

Inoltre, le aree potrebbero rendere necessarie brevi interruzioni del transito; nel caso, verrà adottato il sistema cosiddetto “stop & go” con una durata massima di 3 minuti in generale negli orari di registrazione, con attenzione ad arrecare i minori disagi possibili ai passanti. In occasione delle riprese in zona Castelvecchio e Piazza Arsenale, non sarà possibile transitare in piazza Sacco e Vanzetti, nella direzione verso il ponte, nelle giornate del 14 e 15 giugno.