Wolf Biermann a Verona, celebrato dall'università con medaglia e serata-evento

Domani, 8 maggio, alle 20 al teatro Camploy avrà luogo uno spettacolo di eccezionale rilievo culturale. Organizzato dall'università di Verona, con la collaborazione del Comune, di Agsm-Aim e di Sparkasse, si terrà una serata dedicata al grande cantautore tedesco Wolf Biermann con la partecipazione di artisti italiani quali Neri Marcorè, David Riondino, Moni Ovadia e Alessio Lega.

Wolf Biermann è certamente il maggiore cantautore e uno dei più importanti poeti tedeschi del secondo dopoguerra. Proveniente da una famiglia ebraica (il padre morì a Dachau) e comunista di Amburgo, emigrato nel 1953 a Berlino nell’allora Ddr, studente e poi collaboratore di Bertolt Brecht, autore di album registrati clandestinamente e divenuti presto notissimi in tutta la Germania, Biermann è stato perseguitato dalla Stasi e dal regime di Honecker fino ad essere privato nel 1974 della cittadinanza, in occasione dello svolgimento di un suo famosissimo concerto a Colonia davanti a 15mila persone.

Notissimo in Germania per le sue posizioni anticipatrici e profetiche sulla politica e la società tedesca, ha pubblicato anche in edizione italiana decine di album musicali e diversi libri di poesie. Insignito delle massime onorificenze tedesche, tra le altre ha ricevuto un dottorato honoris causa dall'università von Humboldt di Berlino.

Insieme a Gunther Grass rappresenta la testimonianza più autorevole e autentica della drammatica storia tedesca del dopoguerra.

In occasione della presenza a Verona di Biermann, il rettore dell'università di Verona Pierfrancesco Nocini gli consegnerà una medaglia in segno di riconoscenza per il contributo nello sviluppo in Europa della libertà, della democrazia e della pace.

Nel corso dello spettacolo di domani, Biermann converserà con Enrico de Angelis e Sergio Noto, racconterà di sé, della sua musica e delle sue scelte, intervallato dalla musica e dalle parole di artisti italiani. Alessio Lega e David Riondino eseguiranno alcune canzoni di Biermann tradotte. Moni Ovadia converserà anche lui con Biermann. E Neri Marcorè sottolineerà l’importanza della canzone politica, praticata da Biermann e in Italia coltivata da artisti come Giorgio Gaber, che riecheggerà nel corso della serata.

L’evento fa parte del ciclo di iniziative previste dall'università di Verona in occasione dei 40 anni dalla sua istituzione e rappresenta il primo evento promosso dalla commissione per la popular music di ateneo, che a breve metterà in scena altre importanti iniziative musicali rivolte agli studenti o e alla cittadinanza.

L’ingresso per la serata di domani è libero fino ad esaurimento dei posti e sarà presente un servizio di traduzione, per consentire a tutti di conoscere al meglio l’opera di uno degli intellettuali più influenti nel dopoguerra tedesco.