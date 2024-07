Senza fissa dimora a due passi dall'Arena. Ceni: «Situazione nota e monitorata»

Senza fissa dimora accampati in Via Anfiteatro, a pochi metri dall'Arena, o vicino alla chiesa di San Nicolò. Una zona centralissima della città, attraversata ogni giorno da tanti turisti e che in questo periodo non finirebbe di certo in una cartolina di Verona, tra cattivi odori e sporcizia. Un problema di decoro, segnalato da esercenti e associazioni di categoria, e rilanciato dai consiglieri comunali di Forza Italia Alberto Bozza, Luigi Pisa e Salvatore Papadia: «Siamo intervenuti in consiglio comunale più volte con domande di attualità e comunicazioni per denunciare la situazione di degrado e abbandono di Via Anfiteatro, ma non solo, anche nei giardini di Piazza Bra-Pradaval-Piazza Isolo, sotto il porticato di Domus Mercatorum, in Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale - hanno dichiarato i tre consiglieri di opposizione - Tutti luoghi di quotidiano ritrovo serale e notturno di senzatetto. Qui non si parla di situazioni sporadiche, ma costanti, per tutto l’anno. Non è dignitoso per Verona, città turistica per eccellenza, non è gradevole per residenti, commercianti e cittadini».

Una situazione comunque nota all'assessora ai servizi sociali Luisa Ceni, la quale ha replicato informando: «Monitoriamo e seguiamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Il sito in questione, essendo protetto dalle intemperie, è noto da anni per essere scelto come riparo anche d'inverno da persone senza fissa dimora, alcune delle quali sono conosciute ai servizi sociali altre no. Tutte vengono comunque segnalate all'unità di strada, ma non sempre si riesce a convincerle a trovare riparo altrove, considerato anche che la maggior parte di questi soggetti soffre di dipendenze e si trova in situazione di profonda marginalità».

«Ceni sostiene sempre le stesse cose, che si sta monitorando, verificando e cercando di capire. Ma in concreto non nulla cambia - hanno commentato Bozza, Pisa e Papadia - E il sindaco Tommasi è non pervenuto. Ci rendiamo conto delle difficoltà oggettive nel gestire certe persone, tuttavia il Comune deve prendere l’iniziativa con i servizi sociali e le associazioni del terzo settore per seguire questi senza fissa dimora, aiutarli e inserirli in percorsi. Ne va della loro dignità e del decoro urbano»