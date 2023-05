Per porre fine agli incidenti, è pronto per essere acceso il nuovo semaforo alla Pellegrina

In passato è stato teatro di incidenti stradali anche gravi, così in autunno sono partiti i lavori per il nuovo impianto. Martedì 30 maggio sarà attivato il nuovo semaforo posto all’incrocio tra la Statale 12, via Camozzini e via San Rocco a Pellegrina di Isola della Scala.

Il progetto ha previsto, inoltre, due nuovi marciapiedi: lungo l’argine della fossa Trifona Turella, dove è stata posata anche una passerella di attraversamento del corso d’acqua, e sul lato opposto della carreggiata a servizio della fermata del trasporto pubblico locale.

Il semaforo prevede il verde continuo lungo la statale. Alla presenza di veicoli fermi, rilevata dal sistema elettronico, su via Camozzini o via San Rocco, scatterà il rosso sulla SS 12 permettendo il transito ai mezzi in attesa sulle altre strade, mentre l’attraversamento pedonale sarà a chiamata.

Per la sistemazione dell’incrocio, nel 2011, 300 cittadini isolani avevano sottoscritto una raccolta firme.

«Le rotonde di Tarmassia e via Verona sono quasi terminate e domani accendiamo il semaforo di Pellegrina - ha spiegato il sindaco di Isola della Scala, Luigi Mirandola -: la sicurezza sulle strade isolane, insieme alle scuole e alla riqualificazione del centro, è una priorità della nostra amministrazione. Abbiamo fatto delle promesse e le stiamo mantenendo. Ringrazio gli uffici, i Consiglieri e gli Assessori per questo ottimo risultato».

Gian Luca Mirandola, assessore alle Manutenzioni, ha aggiunto: «Si è portato a termine un intervento discusso da anni ma che stentava ad avanzare. La frazione di Pellegrina attendeva questo nuovo semaforo per risolvere un problema di sicurezza molto sentito. Il semaforo consentirà un approccio degli utenti più prudente all’incrocio, riducendo così il rischio di incidenti».