Teatro di diversi incidenti, arriva il semaforo all'incrocio della SS12 a Pellegrina

Sono iniziati questa settimana i lavori di sistemazione dell’incrocio tra la Statale 12, via Camozzini e via San Rocco a Pellegrina di Isola della Scala, in un punto in passato teatro di diversi incidenti stradali.

Il progetto prevede l’installazione di un impianto semaforico che sostituirà l’attuale regolazione del transito a precedenza e la realizzazione di diverse opere per la tutela dei pedoni. In particolare verranno realizzati due marciapiedi: il primo sull’argine della fossa Trifona Turella, che vedrà anche la posa di una passerella di attraversamento del corso d’acqua per garantire l’accesso in sicurezza a un vicino parcheggio; l’altro, dalla parte opposta, prevederà la chiusura di un passo carraio in prossimità dell’incrocio e l’apertura di un secondo passo carraio in direzione di Isola della Scala per l’accesso a un parcheggio di un'attività commerciale. Quest’ultimo marciapiede sarà, inoltre, a servizio della vicina fermata del trasporto pubblico della frazione isolana. All’altezza dell’intersezione, su via Camozzini, verrà invece realizzata una nuova isola spartitraffico.

Il semaforo prevede il verde continuo lungo la statale. Alla presenza di veicoli fermi, rilevata dal sistema elettronico, su via Camozzini o via San Rocco, scatterà il rosso sulla SS 12 permettendo il transito ai mezzi in attesa sulle altre strade. L’attraversamento pedonale infine sarà a chiamata.

La fine dei lavori, che ha visto un impegno di spesa da parte del Comune pari a 296 mila euro, è prevista tra gennaio e febbraio.

In seguito a due gravi incidenti, nel 2011 diversi cittadini di Pellegrina hanno promosso una raccolta firme, 300 in tutto, per chiedere il posizionamento di semafori “intelligenti” all'incrocio tra la statale 12, tra Isola e Nogara, e via Camozzini in direzione di Salizzole.

Nel dicembre del 2020 veniva presentato dal tecnico incaricato il progetto definitivo. Il progetto esecutivo, che ha accolto le diverse osservazioni e prescrizioni, risale allo scorso novembre. Quest’anno la raccolta delle ultime autorizzazioni, in particolare da Anas, necessarie per l’avvio dei lavori.

Elena Polettini, assessore ai Lavori Pubblici, ha commentato: «Abbiamo ripreso e portato a termine il procedimento già avviato negli anni scorsi, risolvendo alcuni problemi autorizzativi e altri dovuti alla difficoltà, diffusa in tutta l’edilizia, di reperire i materiali per realizzare il progetto. Ringrazio i cittadini di Pellegrina, che hanno mantenuto alta l’attenzione su questo incrocio nel corso degli anni. Lungo la stessa statale, stiamo ragionando sull’intersezione con via Madonna, dove gli spazi per modificare la viabilità sono però assai ridotti. Valuteremo comunque a breve interventi migliorativi per aumentare la visibilità dell’incrocio».