Presentati sei nuovi primari all'ospedale di Legnago: «Professionisti di qualificata esperienza»

Il dott. Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera, con la dr.ssa Denise Signorelli, direttore sanitario dell'Ulss 9 Scaligera, e insieme al dr. Marco Luciano, direttore medico dell'ospedale Mater Salutis di Legnago, ha presentato oggi, martedì 22 marzo, i nuovi sei primari dell’ospedale di Legnago. Si tratta del dr. Michele Trevisan, Direttore UOC Ortopedia, della dr.ssa Antonella Bassi, direttore UOC Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e UOSD Microbiologia, quindi il r. Cristiano Perbellini, direttore UOC Medicina Generale, il dr. Federico Girardini, direttore UOC Anestesia e Rianimazione, la dr.ssa Marina Tommasi, direttore UOC Farmacia Ospedaliera e, infine, il dr. Claudio Coppo, Direttore UOC Cure Primarie Distretto 3 Pianura Veronese.

Girardi

Il dg Pietro Girardi ha colto l’occasione per ribadire la posizione d’eccellenza dell’ospedale di Legnago, a livello nazionale, come sottolineato dalla graduatoria del World’s Best Hospital pubblicata dalla rivista americana Newsweek, secondo la quale il Mater Salutis e? nella top 50 italiana, al 44° posto in Italia e al 4° nel Veneto: «C’e? l’onore e anche l’onere di lavorare per una struttura d’eccellenza provinciale e nazionale come il Mater Salutis», ha detto il dg dell’Ulss 9 Scaligera. «I nuovi primari sono professionisti di qualificata esperienza: diamo loro il benvenuto. La grande sfida per la sanita?, ora e in futuro, e? trovare le persone giuste che possano a loro volta attirare altri professionisti. Siamo consapevoli che questi sei nuovi arrivi aiuteranno a mantenere gli standard di qualita? dell’ospedale di Legnago».

Tommasi

La dr.ssa Denise Signorelli, direttore sanitario Ulss 9 Scaligera ha aggiunto: «Sento la responsabilita? della scelta di questi professionisti. Quando cerchiamo il direttore di una Unita? Operativa Complessa, valutiamo numerosi fattori, tra i quali la capacita? di approccio ai problemi, la flessibilita? nella gestione e quali obiettivi ogni professionista persegue. I sei primari che presentiamo oggi fanno parte di una squadra attenta, consapevole dei problemi di oggi ma gia? proiettata verso il futuro».

Girardini

In conclusione è poi intervenuto anche il dr. Marco Luciano, direttore medico del Mater Salutis: «I nuovi Primari del Mater Salutis si inseriscono in un percorso che vede l’ospedale di Legnago sempre piu? struttura di punta della regione Veneto, come testimoniato dal 4° posto assegnato dalla rivista Newsweek. Di questo va dato merito anche alla dirigenza, che sa scegliere validi professionisti per Legnago, determinanti per raggiungere questi risultati, inseriti in una scia di altri riconoscimenti, come il "Bollino Azzurro" come centro che garantisce un approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici in Urologia».

Signorelli