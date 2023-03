Nella pianura veronese torna "Sei nel posto giusto", l'iniziativa di formazione e orientamento che promette 1.600 nuovi posti di lavoro

Ricco, di appuntamenti e occasioni, sarà il calendario della quarta edizione di "Sei Nel Posto Giusto". Il progetto, ideato dal Comune di Nogara e da Ball Beverage Packaging Italia, si propone di mettere in contatto, grazie al supporto delle amministrazioni, le aziende, con la scuola e i cittadini sui temi del lavoro e dell’occupazione. Focus di questa edizione, che torna sia in presenza che in digitale, saranno le aziende. Da un lato, infatti, crescono le posizioni aperte sul territorio, dall’altro servono progetti di employer branding affinché le imprese siano sempre più attrattive per i giovani e per chi è in cerca di lavoro.

Nelle ultime due edizioni virtuali, viene edivenziato in una nota, "Sei Nel Posto Giusto" ha raggiunto oltre 1.000 studenti e più 400 candidati in cerca di occupazione. "Sei Nel Posto Giusto" per il 2023 prevede un doppio appuntamento con gli Open Day. Il primo tra un mese, il 15 aprile nel palazzetto di Nogara, dove le aziende della Pianura veronese si presenteranno ai cittadini, e viceversa. E poi, fino all’autunno, incontri formativi per gli insegnanti, workshop con gli studenti delle scuole superiori, approfondimenti virtuali dedicati ai genitori, coaching per le aziende e un tavolo tecnico tra imprese e amministrazioni pubbliche. Un'istantanea della pianura veronese, un territorio produttivo in crescita, pronto ad assumere 1.600 persone entro il 2026: nuovi posti di lavoro che le società coinvolte nel progetto puntano ad aprire e coprire nell’arco di tre anni. A caccia di professionisti, soprattutto chimici, manutentori meccanici ed elettrici, impiegati, ma anche addetti al magazzino automatizzato, addetti alla vendita e banconieri per la Gdo, diplomati provenienti dagli istituti tecnici.

«Per il nostro sistema economico e sociale il 2023 è un anno di consolidamento e ripartenza – afferma il sindaco di Nogara Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona -. Dobbiamo cogliere i cambiamenti epocali che stiamo vivendo, "Sei Nel Posto Giusto" ci permette di rispondere ai nuovi equilibri del mondo del lavoro, così come di carpirne le opportunità. Consolidare i rapporti, far crescere il territorio, far evolvere la cultura imprenditoriale e diventare territorio attrattivo sono obiettivi che vogliamo raggiungere. Una edizione dopo l’altra andiamo ad intercettare le reali necessità delle nostre comunità, mettendo in dialogo il mondo della scuola, il territorio, il tessuto imprenditoriale e i Comuni partner».

«Oggi le aziende hanno un obiettivo prioritario, trovare patrimonio umano e competenze, fondamentali per raggiungere le performance richieste a livello nazionale e internazionale – dichiara Marco Soldà, responsabile della manutenzione di Ball Beverage Packaging Italia -. Questo progetto diventa cassa di risonanza per il territorio, mettendo in connessione opportunità lavorative e competenze professionali, per un vero ricambio generazionale».

«Ci siamo accorti che molte aziende che hanno sede nella pianura veronese non sono conosciute sul territorio – spiega Francesca Forigo, assessore al Commercio di Nogara -, e che le persone non sanno quanti e quali possibilità lavorative ci sono nei comuni dove risiedono. Questo progetto punta proprio a creare consapevolezza e a offrire opportunità, mettendo in dialogo le imprese, piccole o grandi che siano, con le scuole, le famiglie, grazie al coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali».

"Sei Nel Posto Giusto" quest’anno coinvolge 17 amministrazioni della pianura veronese e 15 importanti aziende, dalle Pmi alle multinazionali: «Siamo in un momento particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro – spiega Valentina Gagliardo, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Verona -. I dati ci dicono che attualmente sul nostro territorio l’offerta supera di gran lunga la domanda e questo rende necessaria una profonda riflessione sul tema. Gli osservatori rilevano che il valore che viene dato al "lavoro" ha subito un cambiamento: il tema contrattuale, seppur importante, non ha più quel ruolo centrale ed attrattivo per le imprese, per i lavoratori ora le priorità sono altre. L'unico modo è continuare ad investire nella condivisione di una cultura aziendale e nella comunicazione di questa sul territorio e verso il mercato del lavoro».

Gli appuntamenti

Open Day

In questa edizione di “Sei Nel Posto Giusto” gli Open Day si moltiplicano. Il 15 aprile si parte con il primo appuntamento al palazzetto dello sport di Nogara, dedicato all’incontro tra le aziende partner del progetto e i cittadini. Sarà possibile parlare con le aziende, conoscere le attività che svolgono ma soprattutto presentarsi, lasciando il proprio curriculum. L’evento non è dedicato solo ai giovani, ma a tutte le persone che cercano lavoro e sono intenzionate a presentare la propria candidatura. Ogni azienda metterà a disposizione degli slot orari. Nei prossimi giorni sarà possibile prenotare la propria partecipazione sul sito www.seinelpostogiusto.it. In autunno è in programma almeno un altro Open Day che sarà ospitato nei palazzetti dei Comuni partner, sul sito web sarà aggiornato il programma.

Coaching aziende

Nel mese di maggio le imprese incontreranno formatori di rilevanza nazionale, per conoscere trend e evoluzioni di mercato. Focus saranno le nuove competenze e la flessibilità nel lavoro. Verranno affrontati temi come benessere dei lavoratori, trasformazione digitale e formazione dei talenti. Sarà l’occasione per comprendere come rendere più “attrattiva” la propria azienda, come dialogare con i candidati e come trovare i profili adeguati attraverso i quali innovare e far crescere l’impresa.

Tavolo tecnico

Player della formazione, Comuni e aziende partner del progetto, Confindustria, Confcommercio, Organizzazioni sindacali si incontreranno per restituire una fotografia dell’attuale situazione e tracciare le linee guida per la pianificazione futura. Il tavolo tecnico, in programma a maggio, prenderà spunto dall’analisi di un percorso studenti, insegnanti e aziende, grazie al prezioso supporto di Cosp.

Orientamento per le famiglie

A partire da settembre saranno coinvolte le famiglie, con incontri virtuali scadenzati per aiutare i genitori a sviluppare strumenti efficaci, utili per supportare i figli nella scelta del percorso di studi dopo le scuole secondarie di I grado. Una rubrica che metterà in connessione le famiglie con esperti formatori per fornire preziosi suggerimenti e per rispondere concretamente alle domande dei genitori “alle prese” con la scelta della scuola per i loro ragazzi.

Formazione per gli insegnanti

Sei Nel Posto Giusto guarda anche al cuore della scuola, cioè agli insegnanti, che saranno tra i protagonisti attivi del progetto. In collaborazione con il Cosp e Fondazione Edulife, saranno organizzati degli incontri “virtuali” ad ottobre. Tra le tematiche che verranno affrontate: l’evoluzione della didattica, i nuovi sistemi per una didattica coinvolgente, le modalità per scoprire i talenti. Così come il ruolo dell’orientamento nelle scelte formative dei ragazzi.

Workshop con gli studenti

A novembre è in programma un incontro dedicato agli studenti, con esperti formatori, testimonial di impresa e dello sport, grazie alla collaborazione con Randstad. Personaggi noti che racconteranno le loro esperienze tra scuola professionismo e lavoro. Invitate a partecipare le classi delle scuole superiori del territorio che, con la mediazione dei loro insegnanti, potranno interagire in modo diretto con gli ospiti.