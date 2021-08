Seat Music Awards 2021: da Ligabue a Baglioni, Zucchero e Achille Lauro live all'Arena di Verona

Il 9 e il 10 settembre 2021 all'Arena di Verona ed anche in televisione con la diretta di Rai1 torneranno gli attesissimi "Seat Music Awards". Come riferisce l'Ansa, dopo la speciale edizione 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti quest'anno tornano ad essere premiati per i loro successi discografici certificati tra il 2020 e il 2021. In particolare, tutte le stelle della musica italiana verranno premiate per gli album con cui hanno raggiunto i traguardi Oro, Platino e Multiplatino e per i singoli Multiplatino.

Il 9 e 10 settembre prossimi per la conduzione delle due serate ci saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sono poi stati annunciati ufficialmente anche gli artisti che saliranno sul palco. Questo il fantastico cast: Ligabue, Claudio Baglioni, Zucchero, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Diodato, Marracash, Mahmood, Il Volo, Loredana Bertè, Achille Lauro, Aka 7even, Annalisa, Arisa & Autogol, Baby K, Blanco, BoomDaBash, Capo Plaza, Carl Brave e Noemi, Colapesce e Dimartino, Daddy, Elettra Lamborghini, Ernia, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fred De Palma e Anitta, Gigi D'Alessio, Gué Pequeno, Il Tre, Irama, Jake La Furia & Emis Killa, Mace, Madame, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Mecna, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Random, Rkomi, Samuel, Sangiovanni, Shablo, Shade, Takagi&Ketra e Giusy Ferreri.

Quest'anno i Seat Music Awards ospiteranno anche alcuni celebri personaggi televisivi, comici ed attori: si va da Alessandro Cattelan, ad Alessandro Siani, poi Amadeus, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello & Marco Giallini, Lillo, Maria De Filippi, Pio e Amedeo. Nel pomeriggio di domenica 12 settembre, sempre su Rai1, andrà infine in onda lo speciale "Seat Music Awards - Disco estate", che verrà registrato l'8 settembre all'Arena di Verona, condotto da Nek con la partecipazione di Michela Giraud e le esibizioni di Coma_Cose, Enrico Nigiotti, Fede, Gaia, Gaudiano, Gio Evan, Matteo Romano, Michele Bravi, Sottotono e Tancredi.