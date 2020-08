L'Arena di Verona in tv: palco al centro per i Seat Music Awards con Conti e la Incontrada

In un anno così imprevedibile e sospeso per il mondo intero, la musica continua a farsi sentire e reagisce più unita che mai, ripartendo dall’Arena di Verona con la quattordicesima edizione dei Music Awards che per la seconda volta sono denominati Seat Music Awards. Il 2 e 5 settembre 2020, infatti, l’Anfiteatro veronese, con pubblico presente, sarà il palcoscenico di un’edizione molto speciale dei consueti premi della musica italiana: per la prima volta non saranno gli artisti a essere premiati, ma saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo. Ed è così che i “Premi della Musica” diventano i “Premi dalla Musica”, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori dietro le quinte che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. Più che un riconoscimento simbolico, sarà soprattutto un aiuto concreto attraverso il numero solidale, che verrà attivato per le puntate dei Seat Music Awards, e l’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi. Il ricavato complessivo andrà a confluire nel fondo “Covid-19 - Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

In diretta dall’Arena di Verona, il 2 e 5 settembre i Seat Music Awards andranno in onda in prima serata su RAI 1, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e vedranno oltre 50 artisti alternarsi sul palco nel corso delle due serate. Sarà un modo per riportare la musica nel suo luogo naturale, il palco, riaccendere le luci, i suoni, le emozioni dei concerti e ridare la giusta collocazione ai musicisti e a tutti i lavoratori dietro le quinte. Per la prima volta nella storia dei Seat Music Awards, il palco sarà posizionato al centro dell’Arena di Verona, dando quindi una visione a 360° che permetterà al pubblico, posizionato distanziato su tutte le gradinate circolari, di vivere appieno la grandiosità e la magia dell’Anfiteatro!

I Seat Music Awards daranno il via alla settimana “Da Verona accendiamo la musica”: un progetto artistico e sociale di ampio respiro lanciato da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), organizzato e prodotto da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi e con i contributi di Vertigo e Magellano. Oltre ai Seat Music Awards, nella settimana "Da Verona accendiamo la musica" sono previsti anche gli appuntamenti con la "Partita del Cuore", edizione speciale "Chi Vincerà La Partita Del Cuore", il 3 settembre in diretta su Rai 1 dallo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona con la conduzione di Carlo Conti, e il grande concerto "Heroes", primo evento in live streaming a pagamento prodotto nel nostro Paese con il meglio della scena musicale italiana del momento, in diretta dall’Arena di Verona il 6 settembre a partire dalle ore 19 (il concerto sarà visibile sulla piattaforma web Futurissima.net e sull’app mobile A-LIVE).