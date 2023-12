Scuole sicure, 60mila per aumentare le telecamere nel Veronese

Scuole più sicure a Grezzana, Isola della Scala, Oppeano, Peschiera del Garda e Vigasio con la sottoscrizione di protocolli specifici con il prefetto Demetrio Martino. Ieri, 7 dicembre, i rappresentanti dei cinque Comuni veronesi hanno firmato accordi per accedere alle risorse del Fondo per la sicurezza urbana del Ministero dell'Interno. Risorse che finanzieranno i progetti presentati dai Comuni al prefetto per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di stupefacenti vicino alle scuole.

I progetti prevedono principalmente la realizzazione o l'implementazione della videosorveglianza attiva nelle vicinanze degli istituti scolastici e in un caso anche l'assunzione di personale e l'acquisto di strumentazione da impiegare per servizi di monitoraggio e controllo a cura della polizia locale.

«Queste iniziative contribuiscono ad aumentare la percezione di sicurezza e quindi la serenità delle comunità locali interessate, anche perché sono finalizzate alla tutela dei ragazzi che frequentano le scuole - ha commentato il prefetto - La diffusione e il consumo di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani producono un doppio danno alla società: da un lato per i pregiudizi in termini di salute e benessere dei ragazzi e delle loro famiglie, dall'altro nella misura in cui alimentano i traffici e i profitti della criminalità organizzata».

I fondi che saranno complessivamente erogati ammontano a quasi 60mila euro e saranno così distribuiti: 11.677 euro a Grezzana, 11.596 euro a Oppeano, 11.599 euro a Vigasio, 11.804 a Isola della Scala e 11.687 euro a Peschiera del Garda.