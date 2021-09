Covid, scuole sentinella e il "kit salivette": il video che spiega come funziona il tampone per gli studenti

Nella provincia di Verona è l'istituto superiore Silva Ricci di Porto di Legnago la scuola prescelta per fungere da "sentinella" durante questo nuovo anno scolastico, ancora una volta condizionato dalla diffusione del virus Sars-CoV-2. Gli studenti, come viene spiegato in un post del governatore del Veneto Luca Zaia, dovranno effettuare «un tampone salivare prima di fare colazione e prima di lavarsi i denti». In breve, «per un minuto, gli studenti grandi lo masticheranno e gli alunni piccoli lo terranno in bocca, con l’ausilio di un bastoncino».

Il tampone sarà quindi «infilato in una provetta e consegnato a scuola dove i sanitari delle Ulss venete provvederanno alla campionatura e alla refertazione nel più breve tempo possibile». Il progetto delle "scuole sentinella" è già partito da questa prima settimana segnata dalla ripresa delle lezioni in presenza nei vari istituti. Il sistema prevede la «somministrazione volontaria dei salivari ogni due settimane per monitorare l’andamento dell’epidemia anche all’interno della realtà scolastica e mantenere il più possibile la didattica in presenza e in sicurezza».

L'università di Padova ha realizzato per la circostanza un video tutorial che spiega come debba essere utilizzato il "kit salivette". Il filmato è stato poi condiviso sul canale Youtube ufficiale della Regione Veneto e rilanciato anche dalla pagina Facebook del presidente Luca Zaia.