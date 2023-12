In Gran Guardia 14 scuole paritarie premiate per il concorso "Maria Luisa Dal Castello"

Ieri sera, 15 dicembre, in Gran Guardia a Verona, 14 scuole paritare sono state premiate per il concorso "Maria Luisa Dal Castello", organizzato da Agesc Verona, l'associazione dei genitori delle scuole cattoliche. Le scuole sono state premiate per i lavori creativi sviluppati studiando tre opere letterarie: Cappuccetto Rosso, l'Inferno di Dante e I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.

Accogliendo l'invito dello slogan ideato da Agesc Verona, "Mettiamolo in scena", gli studenti si sono cimentati in disegni e video originali, proiettati durante la serata. «È importante vivere dei momenti di condivisione e di festa - ha sottolineato Margherita Siberna Benaglia, presidente di Agesc Verona - È il nostro modo per ricordare pubblicamente che il ruolo della scuola è fondamentale non solo per le conoscenze che si apprendono con lo studio, ma per accompagnare la crescita dei nostri bambini e ragazzi. E noi, come associazione di genitori, ci sentiamo parte attiva della comunità educante: a pochi giorni dal Natale, con questi riconoscimenti vogliamo ringraziare tutti, genitori, insegnanti e dirigenti, per l’impegno».

Sono stati 19 i premi assegnati dalla giuria, presieduta dall'attore Walter Peraro, e composta da Margherita Siberna Benaglia, Maria Chiara Cavaliere, presidente Fidae Veneto, Elisa La Paglia, assessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Verona, e da monsignor Gianni Ballarini, abate di San Zeno.

Per l’infanzia, si è classificato primo l’Istituto Canossiano di Villafranca, seconde le Aportiane Serenelli, terza la scuola dell’infanzia Leonardi. Per la primaria,sono arrivate prime le Aportiane Serenelli, seconda la scuola Provolo e terza la scuola G.A. Farina.

Infanzia e primarie hanno presentato la propria interpretazione di Cappuccetto Rosso.

Ad aggiudicarsi i premi delle secondarie di primo grado, incentrati sull'Inferno dantesco, sono stati gli elaborati degli studenti della scuola Figlie di Gesù; seconda la scuola Santa Teresa; terza la scuola Provolo.

Infine, per le secondarie di secondo grado, che hanno rivisitato il capolavoro manzoniano, è arrivato primo l’Istituto Seghetti - Figlie del Sacro Cuore di Gesù, seguito dall’Istituto Romano Guardini e dall’Istituto Don Bosco.

Sette i premi degli sponsor (Cassa Rurale Vallagarina, Centri giovanili Don Mazzi, Flover e Howden). Sono state riconosciute le scuole Aportiane San Giuseppe e il Centro infanzia Colori della musica (per l’infanzia); le Leonardi, le Stimate e le Aportiane San Giuseppe (per la primaria); le Stimate e l’Istituto Seghetti (per la secondaria di primo grado).

A consegnare gli assegni, oltre ai giurati, sono stati Michela Prando, vicepresidente di Agesc Verona, Federico Zenari, dei Centri giovanili don Mazzi, e Lorenzo Didonè, consigliere del Comune di Verona.