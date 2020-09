Verona, ordinanza del sindaco: mascherina obbligatoria fuori dalle scuole

Da oggi, 16 settembre, la mascherina diventa obbligatoria anche fuori dalle scuole in concomitanza con l’inizio e la fine delle lezioni, ossia negli orari in cui bambini e studenti entrano ed escono dagli istituti. Per gli asili e le scuole dell’infanzia l’obbligo riguarda genitori e accompagnatori, in quanto fino a 6 anni non è necessaria la mascherina, mentre per le Primarie e Secondarie vale sia per gli studenti che per le famiglie. Lo ha deciso il sindaco di Verona Federico Sboarina, mercoledì mattina, per evitare che le misure adottate all’interno delle scuole vengano vanificate da possibili assembramenti nei pressi degli edifici, in particolar modo quando suonano la prima e l’ultima campanella. L’obbligo rimarrà in vigore fino al 15 ottobre. L’ordinanza prevede una sanzione amministrativa per chiunque violi il provvedimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«In questi primi giorni di scuola bambini e genitori si sono dimostrati attenti e scrupolosi nell’adottare tutte le regole e le misure di sicurezza – spiega il sindaco -. Così come insegnanti ed educatori, tra le mura scolastiche, stanno mettendo in atto procedure e protocolli rigidi. All’esterno, però, il distanziamento non è garantito soprattutto fra gli studenti più grandi che si incontrano all'inizio e alla fine delle lezioni. Ecco perché ho deciso di rendere obbligatorio l’uso della mascherina anche fuori dai cancelli e nei pressi delle scuole. Una misura aggiuntiva di precauzione che aiuta le persone a proteggere se stesse e gli altri. Non possiamo vanificare tutto il lavoro fatto per mettere in sicurezza i nostri istituti e dobbiamo far di tutto affinché l’anno scolastico proceda nel migliore dei modi».