Traffico bloccato in centro e chiusura anticipata delle scuole a Verona per la sfilata del Venerdì Gnocolar

Il carnevale veronese torna in pompa magna e in occasione del suo evento clou, il Venerdì Gnocolar del 25 febbraio, alcune vie del centrocittà saranno interessate dal corteo e quindi chiuse al traffico.

L'Amministrazione comunale di Verona informa che, per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura anticipata alle ore 12 di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, che si trovano nel centro storico e nei quartieri Cittadella e San Zeno. Ciò per consentire a studenti, insegnanti e operatori scolastici di uscire prima dell’inizio della sfilata, consentendo alle famiglie di partecipare alla manifestazione e, allo stesso tempo, di agevolarne gli spostamenti: tutte le lezioni saranno pertanto sospese alle ore 12.

CORTEO - Venerdì sarà grande festa con la tradizionale sfilata dalle ore 14. Carri, bande e gruppi si susseguiranno lungo il percorso ridotto di 3,6 chilometri, che da Corso Porta Nuova proseguirà verso piazza Bra lato Gran Guardia, per passare poi davanti alla scalinata del Municipio, all’Arena e al Liston. Il Corteo continuerà il suo percorso in via Roma, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubio, piazza Pozza. La sfilata si concluderà in piazza San Zeno.