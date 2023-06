Scuola, lezioni finite. Flash mob degli studenti davanti al Maffei contro la precarietà

Si è concluse ufficialmente ieri, 10 giugno, le lezioni dell'anno scolastico 2022-2023 in provincia di Verona. Per molti studenti sono dunque iniziate le vacanze estive, ma per altri gli impegni non sono del tutto finiti perché ci sono ancora gli esami da superare. La popolazione studentesca sta vivendo dunque quel particolare insieme di emozioni che accompagnano il completamento di un ciclo di studi e le incognite per il futuro.

Un futuro che per la Rete degli Studenti Medi di Verona sarà fatto anche di precarietà per i giovani e per questo proprio ieri l'associazione studentesca ha organizzato un presidio davanti ai liceo Maffei. Un'azione che si è svolta anche in altre province veneto, come Padova e Vicenza, dove sono state evidenziate le stesse problematiche. «La precarietà che affligge il presente e il futuro di noi giovani rappresenta una preoccupazione di notevole rilievo - ha dichiarato Enrico Todesco, coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Verona - Le famiglie di noi studenti delle scuole superiori si trovano ad affrontare costi crescenti per i libri di testo, i trasporti, le gite scolastiche, mentre ci si prospetta davanti un futuro in cui gli affitti graveranno sempre di più sulla nostra condizione economica e in cui ci viene facile immaginare una situazione lavorativa precaria. Tutto ciò indubbiamente incide negativamente sul nostro diritto allo studio».

Durante il presidio a Verona, gli studenti hanno scelto di utilizzare lo slogan "Studenti: precari di secondo nome", proprio per rimarcare le tematiche sentite dalla comunità studentesca. «A cosa serve parlare di merito in un mondo dell'istruzione che ad oggi sceglie di mettere in costante competizione studenti e studentesse, rendendo le aule luoghi tossici e nocivi per il nostro benessere psicologico? - ha concluso Todesco - Un altro anno scolastico è finito, gli esami di maturità sono alle porte e ancora si fatica a comprendere che un dialogo con noi studenti è quanto di più importante ci possa essere per ripensare la realtà scolastica e renderla realmente formativa. Abbiamo visto gli studenti universitari qualche settimana fa accamparsi nelle loro città per denunciare la completa mancanza di politiche abitative che garantiscano il diritto allo studio e allora ci chiediamo: come fanno il ministro Valditara e il governo a parlarci di merito e di eccellenza quando alle spalle non abbiamo strumenti per vivere tutti la scuola nelle stesse condizioni e di fronte a noi vediamo un futuro che non ci sa assicurare nemmeno un tetto sulla testa una volta iniziata l'università? Per non parlare delle ancora meno rassicuranti prospettive lavorative».

«Chiediamo di essere ascoltati - ha aggiunto Marco Nimis, coordinatore della Rete degli Studenti Medi del Veneto - perché le priorità ora sono altre, e per costruire un modello davvero diverso di diritto allo studio serve un confronto anche con noi, un confronto che il governo deve assumersi la responsabilità di avere».