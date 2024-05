Il progetto Scuola Sicura Veneto sbarca a Bussolengo tra esercitazioni e dimostrazioni della Protezione civile

Prosegue il tour 2024 "Scuola Sicura Veneto", il format ideato dall’assessorato regionale alla Protezione civile e dedicato alle scuole del territorio per diffondere tra gli studenti la cultura della Protezione civile e dell’autoprotezione. Il prossimo appuntamento si svolgerà a Bussolengo lunedì 20 maggio, presso la scuola Marie Curie in via Dalla Chiesa 10.

La mattinata si aprirà con una prova di evacuazione causa terremoto durante la quale gli alunni partecipano alle varie fasi caratteristiche in questi casi: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. Successivamente, sotto la guida tecnica del personale della Protezione civile regionale, insieme ai vigili del fuoco, alle forze locali di polizia, ai sanitari, ai gruppi locali di Protezione civile, si svolgerà un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti.

Agli alunni, come da tradizione, verranno poi presentati i diversi mezzi d’emergenza intervenuti e le loro funzionalità. In questa fase è anche previsto l’atterraggio dell’elicottero del Suem 118 con la simulazione di un soccorso. La mattinata si va poi a concludere con la consegna di un volumetto dove i ragazzi possono ritrovare le principali regole e i rischi da conoscere e nel quale si dà spazio anche ai riferimenti locali di Protezione civile. Alle ore 11.30 è previsto un breve momento di saluto delle autorità presenti.